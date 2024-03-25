Украинцы перестают верить в возможность победы Киева

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Все больше украинцев перестают верить в победу Киева в конфликте. Об этом пишет агентство Politico.
В материале указано, что пессимистичные оценки граждан Украины растут, и все больше людей выражают сомнения, что ВСУ смогут победить российские войска.
Согласно проведенному в феврале Киевским международным институтом социологии (КМИС) опросу, более 70% населения уверены, что для решить конфликт необходимо дипломатическим путём.
Ранее сенатор Игорь Кастюкевич сообщил о планах Киева переименовать улицы Херсона в честь нацистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы», — указано в публикации.
Ранее сенатор Игорь Кастюкевич сообщил о планах Киева переименовать улицы Херсона в честь нацистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак