Украина импортирует газ на фоне скудных запасов топлива

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Импорт газа на фоне критически низких запасов топлива начал украинский «Нафтогаз». Об этом пишет украинская версия Forbes.
«Нафтогаз» начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений», — сказано в публикации.Как отметили авторы статьи, к январю текущего года газовые запасы Украины составляют примерно восемь миллиардов кубометров, что ниже на 24% по сравнению с прошлым годом и рекордно мало.
Стоит также учесть, что 4,5 миллиарда из указанных восьми — являются буферным газом, откачка которых приведет к выходу топливохранилища из строя.
Авторы заключили, что при наступлении холодов Украине придется ограничить потребление газа и нарастить импорт. В частности, стране понадобится дополнительный миллиард кубометров голубого топлива, чтобы пережить этот отопительный сезон.
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