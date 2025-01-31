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Украина импортирует газ на фоне скудных запасов топлива

Forbes: «Нафтогаз Украины» импортирует газ на фоне критического уровня топлива
Фото: istockphoto/Cylonphoto

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Импорт газа на фоне критически низких запасов топлива начал украинский «Нафтогаз». Об этом пишет украинская версия Forbes.
«Нафтогаз» начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений», — сказано в публикации.
Как отметили авторы статьи, к январю текущего года газовые запасы Украины составляют примерно восемь миллиардов кубометров, что ниже на 24% по сравнению с прошлым годом и рекордно мало.



Стоит также учесть, что 4,5 миллиарда из указанных восьми — являются буферным газом, откачка которых приведет к выходу топливохранилища из строя.

Авторы заключили, что при наступлении холодов Украине придется ограничить потребление газа и нарастить импорт. В частности, стране понадобится дополнительный миллиард кубометров голубого топлива, чтобы пережить этот отопительный сезон.

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#новости
Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области
Красный Крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями Курской области
31 января 2025, 23:28

Фото: iStock/Olena_Z

В Международном Комитете Красного Креста (МККК) дали свой комментарий о расправах ВСУ над жителями села Русское Поречное в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя организации Фатиму Сатор.
По ее словам, гражданское население и их имущество должны быть защищены во время вооруженных конфликтов, что является краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП). При этом Красный Крест формирует особую защиту уязвимых групп, таких как женщины, дети и перемещенные лица.

«МГП предписывает, что с гражданскими лицами, находящимися во власти вражеских сил, следует обращаться гуманно при любых обстоятельствах, без какой-либо дискриминации. Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства», — заявила агентству Сатор.

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В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
The Times: В ЕС рассорились из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
31 января 2025, 22:46

Фото: istockphoto/artJazz

Страны-члены Евросоюза (ЕС) не пришли к общему мнению по поводу отправки натовских миротворцев на Украину. Об этом пишут обозреватели издания The Times.
По информации журналистов, французы и британцы выступили за то, чтобы разместить значительные силы при достижении соглашения о прекращении огня. Германия и другие государства придерживаются иной позиции.

«Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею возглавляемой Европой инициативы по отправке десятков тысяч солдат в случае соглашения о прекращении огня», — сказано в материале.

Как уточняет The Times, представители Польши и стран Балтии обеспокоены, что отправка миротворцев может снизить защищенность приграничных натовских государств.

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Боец ВС РФ Шустрый рассказал о взятии бункера генералов НАТО в Часовом Яре в ДНР
31 января 2025, 21:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ отвлекли украинских боевиков, когда брали укрепрайон на юге населенного пункта Часов Яр в Донбассе. Подробности беседы с российским военнослужащим «Шустрым» опубликовал у себя в Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.
По словам «Шустрого», он и его сослуживцы успешно двигались вдоль дороги Артемовск — Константиновка. Он уточнил, что задача их ложного маневра заключалась в том, чтобы командование ВСУ поверило в подготовку штурма населенного пункта Ступочки Краматорского района Донецкой народной республики.

В результате ВС РФ заняли лесной массив и террикон в юго-восточной части Часова Яра, в то время как ВСУ растянули собственные силы.

«Шустрый» добавил, что на территории укрепрайона располагались четыре бункера, которые были заполнены оружием и провизией. Российский военный резюмировал, что ВСУ плохо управляли своими силами в боях. Если бы не это, боевики могли бы долго обороняться, заключил «Шустрый».

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В Испании начались протесты из-за поддержки Украины
«Известия»: в метро Барселоны прошла акция протеста против поддержки Украины
31 января 2025, 21:04

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В метро Барселоны на центральной станции «Арагон» прошла акция протеста против поддержки Украины за счет повышения налогов в Испании. Об этом сообщают «Известия». Протестующие, как отмечается, носили маски с заклеенными черным скотчем ртами, как символ запрета на критику бюджетных трат.
«Несколько человек, стоящих на платформе, держали большую растяжку с надписью: «С 2022 года — 44 млрд Украине на <конфликт> НАТО против России! Хватит финансировать <конфликты>!», — пишет издание.
В то же время для Владимира Зеленского дальнейшая эскалация конфликта — единственная надежда на выживание его режима, заявил политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В беседе с RT он пояснил, что Киев пойдет на любые провокации, чтобы столкнуть Россию с НАТО, таким образом продлив нелегитимное правление Зеленского.
«Если Зеленский и его сообщники отказываются от цивилизованного пути урегулирования конфликта, остаётся только один способ выхода из ситуации — замена правящей элиты Украины на здравомыслящих и договороспособных людей. Наверняка на примете у Дональда Трампа таковые имеются. Так что скоро в Киеве могут произойти серьёзные политические изменения», — отметил эксперт.
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Фицо сделал заявление об энергопоставках на Украину
Фицо заявил, что Словакия не прекратит поставки электричества Украине
31 января 2025, 20:09

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Братислава продолжит поставки электричества Киеву. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с дипломатическим корпусом.
«Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине — прим. ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим. Но есть возможности на уровне Европейского союза, которые я как глава правительства Словакии могу использовать», — произнес Фицо.
Он подчеркнул, что ответом на остановку Украиной газового транзита будет право на использование словацкой стороной вето в вопросах уровня Евросоюза.

Ранее сообщалось, кем не будет становиться Роберт Фицо.

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Полиция Украины призвала жителей подконтрольного Киеву Димитрова эвакуироваться
31 января 2025, 19:56

Фото: istockphoto/IherPhoto

Жителей подконтрольного киевскому режиму Димитрова в Донбассе призвала эвакуироваться украинская полиция. Сообщение размещено в ее Telegram-канале.
«(ВС РФ — прим. ред.) в двух километрах от Мирнограда (украинское название Димитрова — прим. ред.): полицейские призывают жителей эвакуироваться», — гласит публикация.

Уточняется, что в городе находится, примерно, три тысячи мирных граждан. В Димитрове нет воды, электричества и газа.

Димитров находится в северо-западной части Донецкой народной республики. По информации за 2020 год, в нем проживало свыше 48 тысяч человек.

Ранее экс-боевик ВСУ рассказывал, что сейчас происходит в рядах украинской армии.

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Госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине
Госсекретарь США Рубио: Трамп намерен добиться мира на Украине путем переговоров
31 января 2025, 19:55

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине путем дипломатических переговоров. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Меган Келли.
Глава Соединенных Штатов считает, что конфликт на Украине затянулся, по этой причине необходимо немедленное прекращение боевых действий, пояснил политик. Рубио подчеркнул, что Вашингтону предстоит «напряженная дипломатическая работа».

Госсекретарь США также не исключил, что сторонам конфликта придется «от чего-то отказаться» для урегулирования украинского кризиса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Брынцалов: подмосковные единороссы продолжат помогать участникам СВО
31 января 2025, 19:54

Фото: Московское областное региональное отделение ЕР

Подмосковное отделение «Единой России» в этом году продолжит гуманитарные миссии, а также помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом на заседании Президиума регионального политсовета заявил секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«На прошедшем съезде президент Владимир Путин высоко оценил роль единороссов по всем направлениям помощи фронту. Эта работа не останавливается. Хочу выразить благодарность всему депутатскому корпусу, муниципальным штабам за постоянное сопровождение бойцов и их семей, отправку гуманитарной помощи. С начала СВО партия отправила на передовую и приграничным регионам свыше 13 тыс. тонн гумпомощи. Самое большое количество грузов поступило из Дмитровского городского округа, Мытищ и Домодедова», – сказал Брынцалов.
Он также подчеркнул, что помощь семьям военных тоже остаётся одной из главных задач.
«За прошлый год депутаты-единороссы провели встречи с 7 тысячами семей военнослужащих, свыше 2 тыс. мероприятий. Мы постарались охватить вниманием все семьи – и мобилизованных, и находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил парламентарий.
Он добавил, что партия продолжит помогать и тем бойцам СВО, которые вернулись с боевых позиций домой. Им важно найти себя в мирной жизни, в том числе в общественно-политической работе.

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У финала украинского конфликта есть лишь два сценария
WP: СВО завершится мирными переговорами или полным крахом Киева
31 января 2025, 18:58

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине завершится мирными переговорами или полным крахом Киева. Так считает бывший посол в России, ныне работающий в Стэнфорде и Институте Гувера Майкл Макфол. Его слова приводит The Washington Post.
«Это произойдет, либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — заявил Макфол.

Он также выразил уверенность в том, что для обеспечения более выгодных позиций Киева на переговорах Украина остро нуждается в гарантиях безопасности со стороны стран НАТО.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что США хотят исключить Евросоюз и Киев из переговорного процесса по конфликту на Украине. По его словам, Москве и Вашингтону будет легче достигнуть договоренностей напрямую. В процессе переговоров ЕС и Украина станут отвлекающими факторами. При этом во время диалога США и России могут подниматься и более глобальные вопросы, выходящие за рамки украинского кризиса.

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