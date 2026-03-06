В Иране заявили, что США совершили ошибку, атаковав Иран и убив Хаменеи

06 марта 2026, 18:14

Фото: iStock/shellexx

Очень скоро США поймут, что совершили большую ошибку, атаковав Иран и убив аятоллу Али Хаменеи. Такое заявление в интервью журналисту RT Рунджун Шарме заявил спецпредставитель верховного лидера Ирана Абдул Маджид Хаким Илахи.





Напомним, иранское государственное телевидение заявило, что Хаменеи погиб в результате ударов Израиля и США 28 февраля. Илахи подчеркнул, что именно Вашингтон начал эту войну.





«Так что очень скоро они поймут, что совершают очень большую ошибку, нападая на Иран. Они совершили очень, очень большую ошибку, убив верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи», — приводит RT слова Илахи.