В Иране заявили, что США совершили ошибку, атаковав Иран и убив Хаменеи
Очень скоро США поймут, что совершили большую ошибку, атаковав Иран и убив аятоллу Али Хаменеи. Такое заявление в интервью журналисту RT Рунджун Шарме заявил спецпредставитель верховного лидера Ирана Абдул Маджид Хаким Илахи.
Напомним, иранское государственное телевидение заявило, что Хаменеи погиб в результате ударов Израиля и США 28 февраля. Илахи подчеркнул, что именно Вашингтон начал эту войну.
«Так что очень скоро они поймут, что совершают очень большую ошибку, нападая на Иран. Они совершили очень, очень большую ошибку, убив верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи», — приводит RT слова Илахи.
По его словам, мир переходит от миропорядка доминирования США к многополярному формату. И скоро станет больше могущественных стран, среди которых окажутся Россия, Китай, Индия, подчеркнул представитель Хаменеи.