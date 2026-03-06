Около 30% погибших в Иране в результате атак США и Израиля составляют дети
Около 30% погибших в Иране в результате атак США и Израиля составляют дети. Об этом заявила официальный представитель правительства Иран Фатеме Мохаджерани.
По её словам, среди жертв ударов значительная часть — несовершеннолетние. Заявление прозвучало на пресс-конференции, фрагменты которой опубликовал телеканал SNN.
Ранее Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщил, что общее число погибших в результате атак США и Израиль на территорию Ирана достигло 1230 человек. По информации иранских властей, среди них около 30% составляют дети.
