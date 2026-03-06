«Наносить удары по США можно»: В РФ рассказали, что стало ударом по репутации Трампа
Политолог Гафарова: Иран доказал всему миру, что наносить удары по США можно
Военная операция в Иране нанесла США огромный репутационный удар. Об этом заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.
Так, по ее словам, Иран продемонстрировал всему миру, что можно наносить удары по американским базам и инфраструктуре их союзников.
«То же самое касается перекрытия Ормузского пролива, которое тоже еще недавно рассматривалось как какая-то крайняя и нереалистичная мера. Попытки же США спешно собрать международную коалицию выглядят как план «В», который придумывают на ходу», — отметила Гафарова в разговоре с «Газетой.Ru».
Американский план военной кампании, который заключается в продолжении нанесения ударов по Ирану без наземной операции, выглядит как «полная авантюра», считает эксперт. Она пояснила, что территория Ирана имеет сложный ландшафт и слишком велика, а запас американских ракет ограничен.
В этой связи Гафарова уточнила, что репутационные и иные издержки для США и лично президента США Дональда Трампа будут неизбежно увеличиваться, а страны-союзники начнут задаваться вопросами о рисках американского присутствия на их территории.
Политолог подчеркнула, что у Трампа ограничено время для успешного достижения целей в отношении Ирана — недели три, после которых придется пересматривать формат операции, заключила Гафарова.