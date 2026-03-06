«Наносить удары по США можно»: В РФ рассказали, что стало ударом по репутации Трампа

06 марта 2026, 16:25

Политолог Гафарова: Иран доказал всему миру, что наносить удары по США можно

Фото: iStock/Racide

Военная операция в Иране нанесла США огромный репутационный удар. Об этом заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.





Так, по ее словам, Иран продемонстрировал всему миру, что можно наносить удары по американским базам и инфраструктуре их союзников.





«То же самое касается перекрытия Ормузского пролива, которое тоже еще недавно рассматривалось как какая-то крайняя и нереалистичная мера. Попытки же США спешно собрать международную коалицию выглядят как план «В», который придумывают на ходу», — отметила Гафарова в разговоре с «Газетой.Ru».