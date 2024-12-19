Илон Маск может стать спикером конгресса США

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Республиканцы поддерживают выдвижение миллиардера Илона Маска на пост спикера палаты представителей конгресса США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сенатора Рэнда Пола.
«Спикер палаты представителей не обязательно должен быть членом конгресса. Ничто не расстроит (бюрократическое) болото больше, чем избрание Илона Маска», — заявил Пол на своей странице в соцсети X.Также кандидатура Маска была поддержана конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин. В своем комментарий под постом Пола она отметила, что подобное решение позволит расколоть политический истеблишмент Соединенных Штатов.
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Иван Мусатов