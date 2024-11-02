Стало известно, с чего началось сотрудничество Маска и Трампа

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Сотрудничество американского миллиардера Илона Маска и кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа началось, когда первый отправил сообщение с небольшим политическим советом. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT). Отмечается, что основатель Space X посоветовал бывшему главе государства не критиковать досрочное голосование.
По информации издания, Маск написал письмо Трампу в апреле 2024 года, в котором посоветовал перестать осуждать досрочное голосование, так как это может разрушить его репутацию. Миллиардер и не надеялся получить ответ, однако Трамп в тот же день выложил пост в своей соцсети Truth Social, одобрил такой способ голосования.
Газета отмечает, что тесное сотрудничество между Трампом и Маском началось именно с этого момента.
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«Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — цитируют в материале слова Маска.
Газета отмечает, что тесное сотрудничество между Трампом и Маском началось именно с этого момента.
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Данил Пономарев