Илон Маск предсказывает «веселый период» для США при президентстве Дональда Трампа

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Миллиардер и предприниматель Илон Маск поделился своими прогнозами о будущем Америки в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. В своем посте в социальной сети X он заявил, что «второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки», добавив, что это будет «потрясающе». Об этом информирует РИА Новости.
«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки... Это будет потрясающе», — написал он.
Позавчера Маск отметил, что ожидает сокрушительной победы республиканцев на выборах, которые состоятся 5 ноября. На этих выборах Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал в социальных сетях, что в мире действует сильная пропаганда против кандидата в президенты США Дональда Трампа.
До этого в США сообщили, что американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. Правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска.
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