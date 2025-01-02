Илон Маск обвинил Байдена в госизмене

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Американский бизнесмен Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в госизмене. Об этом он написал в соцсети X.
Уточняется, что предприниматель раскритиковал решение действующего американского лидера о продаже материалов для стены на границе с Мексикой.
Так миллиардер прокомментировал публикацию пользователя социальной сети, который написал, что власти Соединенных Штатов намеренно открыли границы для мигрантов, при этом распродав материалы для строительства стены на границе с Мексикой за 5 долларов.
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«Сто процентов государственная измена», — написал Маск.
Так миллиардер прокомментировал публикацию пользователя социальной сети, который написал, что власти Соединенных Штатов намеренно открыли границы для мигрантов, при этом распродав материалы для строительства стены на границе с Мексикой за 5 долларов.
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Екатерина Коршунова