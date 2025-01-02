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Американские зрители телеканала CNN подвергли критике мирный план по Украине, предложенный командой избранного президента США Дональда Трампа. Пользователи соцсетей обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в разжигании войны и даже предложили приговорить его к пожизненному заключению.
Многие комментарии подчёркивают, что конфликт на Украине выгоден определённым политикам и Альянсу. Один из пользователей отметил, что Владимир Путин неоднократно предупреждал Зеленского о последствиях попыток вступления Украины в НАТО, но тот проигнорировал эти предупреждения.
Вину за эскалацию также возлагают на высокопоставленных чиновников НАТО, которые, по словам комментаторов, поддерживают конфликт ради финансовой выгоды.
Некоторые зрители предположили, что мирное соглашение, если оно будет подписано, будет полностью основано на условиях России, в то время как США лишь сделают вид, что на что-то повлияли.
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«Демократ Байден может отправить Зеленскому ракеты на миллиарды долларов!! Но Зеленский НИКОГДА не сможет стереть с лица земли Россию!!! Это ПРАВДА! Байден продолжает посылать американские ракеты стоимостью триллионы долларов Зеленскому??? Зеленский несет ответственность за гибель своих граждан!», — возмутился пользователь с ником bedoe25.
Вину за эскалацию также возлагают на высокопоставленных чиновников НАТО, которые, по словам комментаторов, поддерживают конфликт ради финансовой выгоды.
Некоторые зрители предположили, что мирное соглашение, если оно будет подписано, будет полностью основано на условиях России, в то время как США лишь сделают вид, что на что-то повлияли.
«Трамп поможет Путину сделать Россию снова великой, прежде чем он сделает снова великой Америку», — выразил опасения о действиях Трампа другой пользователь, jinarvada.Читайте также:
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Мария Моисеева