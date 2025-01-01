Трейси заявила о готовности Вашингтона к конструктивному диалогу с Россией

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Вашингтон готов вести конструктивный и уважительный диалог с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом сообщила посол США в России Линн Трейси, слова которой приводятся в соцсетях диппредставительства.
Она подчеркнула, что Штаты испытывают огромную потребность в дипломатических усилиях, поэтому необходимо продолжать сохранять имеющиеся связи и налаживать новые с российскими властями.
Трейси выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для обеспечения «мирного будущего».
При этом посол в своём заявлении не стала упоминать Украину.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС сообщил, что Москва готова к восстановлению политического диалога с Вашингтоном, однако именно американские власти должны сделать первый шаг.
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Трейси выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для обеспечения «мирного будущего».
При этом посол в своём заявлении не стала упоминать Украину.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС сообщил, что Москва готова к восстановлению политического диалога с Вашингтоном, однако именно американские власти должны сделать первый шаг.
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Анастасия Чинкова