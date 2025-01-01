Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников, заявил он в соцсети Truth Social.
«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — обратил внимание Трамп.
Избранный президент США уточнил, что его администрация поможет городу в расследовании и восстановлении после произошедшего.
Также 360.ru сообщил, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.
Президент Джо Байден уже выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в результате трагедии.
Читайте также:
ФБР расследует наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане как теракт, заявил Байден
ФБР не охарактеризовало наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт
Совершивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане, предположительно, мёртв
*организация признана террористической и запрещена в РФ
Ольга Енгалычева