Илон Маск заявил, что Путин не проиграет в конфликте на Украине

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Президент России Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не проиграет в конфликте на Украине. Такое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер южноафриканского происхождения, владелец компаний Tesla и SpaceX. Его слова приводит Bloomberg.
«В разговоре с республиканскими сенаторами Илон Маск заявил, что президент России никогда не потерпит поражение в конфликте на Украине», — говорится в статье.
Миллиардер также раскритиковал желание западных лидеров свергнуть Путина с поста президента России в дискуссии на форуме X Spaces.
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