Илон Маск объяснил претензии к разработчикам истребителя F-35

Фото: iStock/Trevor Howard Jones
Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал супердорогой истребитель пятого поколения F-35. Об этом информирует РИА Новости.
При президентстве Трампа предприниматель должен заниматься сокращением растрат госбюджета. На разработку истребителя уже было потрачено 1,7 триллиона долларов, что превышает бюджет на 180 миллиардов долларов. Уточняется, что американские военные уже жалуются на различные минусы этого истребителя.
Маск видит альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных дронов. По мнению бизнесмена, это продемонстрировал украинский конфликт.
Маск утверждает, что финансовые потоки должны отправиться в сторону Palantir и Anduril, то есть на разработку систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и крылатых ракет.
Читайте также:
Китай изучает способы ослабления санкций на примере России
В России предрекли звонок Трампа Путину
Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин
Маск видит альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных дронов. По мнению бизнесмена, это продемонстрировал украинский конфликт.
Маск утверждает, что финансовые потоки должны отправиться в сторону Palantir и Anduril, то есть на разработку систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и крылатых ракет.
Читайте также:
Китай изучает способы ослабления санкций на примере России
В России предрекли звонок Трампа Путину
Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин
Екатерина Коршунова