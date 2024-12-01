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Китай изучает способы ослабления санкций на примере России

WSJ: Китай изучает способы ослабления влияния западных санкций на примере России
Фото: iStock/Fotonen

Фото: iStock/Fotonen

Китайские специалисты изучают, как РФ работает в вопросах борьбы с санкциями западных стран. Об этом информирует издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Пекин намерен подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня. Примечательно, что на сегодняшний день специалисты из КНР консультируются с российскими коллегами по данному вопросу.

Представители КНР периодически посещают страну, где встречаются с сотрудниками различных ведомств. Отмечается, что сам факт проработки ответных действий на возможные ограничения не является признаком того, что Китай намерен куда-либо «вторгаться».



Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле прокомментировали слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива
В Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
01 декабря 2024, 13:37

Фото: istockphoto/yulenochekk

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российский лидер Владимир Путин якобы опоздал на саммит «Большой восьмерки» «из-за пива» опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Представитель Кремля объяснил, что общение на полях таких мероприятий является напряженной работой, поэтому некоторые контакты сдвигаются. В частности, «лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент».

«Такое бывает. Но опять же, это не демонстрация силы, глупо так полагать», — добавил Песков.
Саммит «Большой восьмерки» в германском Хайлигендамме проходил в 2007 году.

Ранее Песков ответил, во что искренне верил Владимир Путин.

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#дмитрий песков
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Песков: Путин искренне верил в сотрудничество России и Германии
01 декабря 2024, 13:10

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин всегда искренне верил в сотрудничество России и Германии, которое могло принести стабильность и предсказуемость. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту Павлу Зарубину.
Однако, как отметил официальный представитель Кремля, это не соответствовало «истинному настрою» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Пескова, глава российского государства действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях с ФРГ.

Российский лидер все для этого делал, заключил пресс-секретарь российского президента.

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ВС Сирии пресекли попытку прорыва террористов в Хаму
01 декабря 2024, 11:14

Фото: istockphoto/mrjo2405

Сирийские военные пресекли попытку прорыва террористов в провинцию Хама, десятки боевиков уничтожены, передало командование Сирии. Заявление опубликовано Минобороны республики в соцсетях.
«Нашим вооруженным силам также удалось взять под контроль ряд районов, наиболее важные из которых Калаат эль-Мадик и Маардас, где они уничтожили десятки террористов, остальные бежали», — говорится в сообщении.

Сирийский президент Башар Асад отмечал, что страна в состоянии победить боевиков с помощью друзей и союзников.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Перед этим стало известно, что российские военно-космические силы уничтожили в Сирии боевиков запрещенной в России террористической организации.

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#мир
#сирия
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В России предрекли звонок Трампа Путину
Бут спрогнозировал звонок Трампа Путину до вступления в должность президента США
01 декабря 2024, 11:06

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил депутат законодательного собрания Ульяновской области, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут.
Согласно его прогнозу, контакты между президентами должны состояться, так как в этом могут быть заинтересованы как РФ, так и США. Бут добавил, что возобновление диалога между государствами больше нельзя откладывать.

Москва будет не только слушать, что говорит Трамп, но и следить за его действиями, заключил ​он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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Трамп после своих угроз Канаде встретился с Трюдо
Трамп: встреча с Трюдо прошла продуктивно после угроз пошлин против Канады
01 декабря 2024, 07:11

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп после своих угроз ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
Американский лидер назвал эту встречу крайне продуктивной. По словам Трампа, политики обсудили множество важных тем.

Избранный президент Соединенных Штатов добавил, что темой встречи, в том числе, стала борьба с контрабандой наркотиков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введет пошлины в 25% на всю продукцию из Мексики и Канады. ППо мнению республиканца, тысячи человек попадают в США из упомянутых стран, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.

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Стали известны детали дела против экс-министра транспорта за события 2012 года
Раскрыты детали дела в отношении экс-замминистра транспорта за события 2012 года
01 декабря 2024, 06:53

Фото: istockphoto/Zolnierek

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, передают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова за решетку по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Позднее сотрудники правоохранительных органов сообщили РИА Новости, что сумма мошенничества по делу Семенова превысила 200 миллионов рублей.

Впоследствии, по словам собеседника, Семенов сохранил за собой пост директора департамента программ развития Министерства транспорта Российской Федерации.

Долг Блиновской в 1,5 млрдРанее стало известно о требовании защиты освободить троих фигурантов теракта в «Крокус Сити Холле».

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#мошенничество
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Сторонники грузинской оппозиции заняли часть центра Тбилиси
Участники протеста в Тбилиси продолжают занимать часть проспекта Руставели
01 декабря 2024, 06:43

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Участники протестных акций, которые начались в Тбилиси в субботу, 30 ноября, продолжаются. В воскресенье утром протестующие заняли часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и начали проявлять агрессию в отношении на сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 6:00 (5:00 по московскому времени) толпа протестующих растянулась на несколько сотен метров. Некоторые участники протеста построили баррикады и всю ночь запускали фейерверки в расположившихся вблизи спецназовцев. Другие протестующие оставили антиправительственные граффити.

По последним данным, грузинский спецназ снова разогнал митинги оппозиции. Для разгона используются водометы и, возможно, слезоточивый газ. Сторонники оппозиции были вытеснены с части проспекта Руставели.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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В победе Трампа увидели угрозу для сына Байдена
WP: адвокаты Хантера Байдена видят для него угрозу в победе Трампа на выборах
01 декабря 2024, 05:51

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Адвокаты сына президента США Джо Байдена Хантера считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах представляет угрозу для их клиентов. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
Юристы начали публичную «агрессивную защиту» сына Байдена, ожидается, что он скоро будет осужден по уголовному делу за уклонение от уплаты налогов и нарушение при хранении оружия. Издание также отмечает, что время до инаугурации Трампа 20 января 2025 года, за которое Байден мог бы помиловать сына, сокращается.

«Теперь, когда исход выборов известен, угроза в адрес Хантера совершенно реальна», – цитирует газета часть доклада адвокатов.

По их словам, Трамп «добавил сына американского президента в свой список врагов».

Ранее Politico писало, что у Трампа есть длинный «список мести», содержащий имена людей, которым он пообещал отомстить после победы на выборах.

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Власти Японии приступили к обсуждению создания «азиатского НАТО»
01 декабря 2024, 05:21

Фото: istock/Derek Brumby

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии начала обсуждение создания «азиатской версии НАТО», в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Об этом сообщили в газете Yomiuri.
Утверждается, что комитет был создан по указанию премьер-министра Японии Сигэру Исибы, который долгое время продвигал идею создания «азиатского НАТО». По его словам, основой этого альянса должен стать военный союз Японии и США с участием многих других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как отмечается в статье, многие депутаты от ЛДП очень скептически относятся к этой идее из-за сложности ее реализации и необходимости внесения поправок в Конституцию Японии. Кроме того, многие в Токио опасаются ухудшения отношений с Китаем, который постоянно выступает против попыток создания аналогов НАТО в Азии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на рискованность идеи Японии о создании «НАТО в Азии».

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#япония
#нато
#китай
#сергей лавров
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