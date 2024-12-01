Китай изучает способы ослабления санкций на примере России

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Китайские специалисты изучают, как РФ работает в вопросах борьбы с санкциями западных стран. Об этом информирует издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Пекин намерен подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня. Примечательно, что на сегодняшний день специалисты из КНР консультируются с российскими коллегами по данному вопросу.
Представители КНР периодически посещают страну, где встречаются с сотрудниками различных ведомств. Отмечается, что сам факт проработки ответных действий на возможные ограничения не является признаком того, что Китай намерен куда-либо «вторгаться».
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Представители КНР периодически посещают страну, где встречаются с сотрудниками различных ведомств. Отмечается, что сам факт проработки ответных действий на возможные ограничения не является признаком того, что Китай намерен куда-либо «вторгаться».
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова