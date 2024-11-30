Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин

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Шесть кораблей военно-морской группы Североатлантического альянса (НАТО), в частности, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в столицу Эстонии, проинформировала телерадиокомпания ERR.
«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke», — обратили внимание представители СМИ.
30 ноября утром прибыли оставшиеся морские судна: штабной корабль HNoMS Maud Норвегии, фрегат FS Auvergne Франции, фрегат HNLMS Van Amstel Нидерландов, фрегат BNS Louise-Marie Бельгии. Главнокомандующий военно-морских сил Эстонии Иво Вярк передал, что данная группа — это «главный ударный кулак» морских сил альянса.
Ранее сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля. Страны Балтии до конца 2024 года продолжат реализовывать меры, которые необходимы для синхронизации.
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Ольга Енгалычева