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Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин

Фото: iStock/ 3DSculptor

Фото: iStock/ 3DSculptor

Шесть кораблей военно-морской группы Североатлантического альянса (НАТО), в частности, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в столицу Эстонии, проинформировала телерадиокомпания ERR.
«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke», — обратили внимание представители СМИ.

30 ноября утром прибыли оставшиеся морские судна: штабной корабль HNoMS Maud Норвегии, фрегат FS Auvergne Франции, фрегат HNLMS Van Amstel Нидерландов, фрегат BNS Louise-Marie Бельгии. Главнокомандующий военно-морских сил Эстонии Иво Вярк передал, что данная группа — это «главный ударный кулак» морских сил альянса.



Ранее сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля. Страны Балтии до конца 2024 года продолжат реализовывать меры, которые необходимы для синхронизации.

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#бельгия
В Сирии произошла попытка военного переворота
Рядом с генштабом сирийской армии произошла стрельба
30 ноября 2024, 22:16

Фото:iStock/ Artem Zakharov

Рядом с генеральным штабом сирийской армии произошла стрельба, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В Сирии произошла попытка военного переворота.

По предварительным данным, группа офицеров армии Сирии восстала против командования и предприняла попытку захвата ряда административных зданий. Официальной информации от властей пока не было.

Ранее сообщалось, что боевики, которые ведут борьбу с правительственными войсками в Сирии, смогли захватить всю провинцию Идлиб. Повстанцы захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию. Два сирийских военных источника рассказывали, что российские и сирийские военнослужащие самолёты в субботу 20 ноября атаковали боевиков в пригороде Алеппо. Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо.

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#военные
#армия
#город
#контроль
#сирия
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Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% при отказе от доллара
30 ноября 2024, 22:02

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов.
«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — обратил внимание Дональд Трамп.

Избранный президент Соединённых Штатов Америки отметил, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будет «наблюдать за этим со стороны». Противникам этого подхода он дал совет «искать другого «лоха».

Ранее видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, которое было опубликовано на официальном аккаунте Демократической партии, вызвало бурное обсуждение и множество вопросов у пользователей социальных сетей.

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#дональд трамп
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Боевики полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии
30 ноября 2024, 19:58

Фото: iStock/ e-crow

Боевикам, ведущим борьбу с правительственными войсками в Сирии, удалось захватить всю провинцию Идлиб, сообщило агентство Reuters.
«Они захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию», — уточнил собеседник агентства.

Два сирийских военных источника передали, что российские и сирийские военные самолёты в субботу 20 ноября атаковали повстанцев в пригороде Алеппо.

Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо. Кроме этого сирийские военные передавали, что понесли потери. При том отмечалось, что армия ждет подкрепления для того, чтобы перейти в контрнаступление.

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев объявил, что сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как соучастники террористов.

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#самолёты
#военные
#армия
#город
#контроль
#контрнаступление
#сирия
#террористы
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В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ
30 ноября 2024, 19:27

Фото: iStock/ Hasbi Sahin

Акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией прошла в столице Финляндии в субботу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.
«Финские правозащитники призывают правительство открыть границу. Организация "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели демонстрацию с таким требованием в центре Хельсинки сегодня, 30 ноября», — говорилось в материале.

Организации считают, что закрытие границы с Российской Федерацией и принятый ранее закон о выдворении ставят ищущих убежище людей в большую опасность, а уверения правительства об угрозах безопасности «криминализируют» беженцев и усиливают структурный расизм.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить эти ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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#россия
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Путин подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных
30 ноября 2024, 18:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы за утечки персональных данных клиентов организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому нормативно-правовому акту, за незаконное распространение данных от одного до 10 тысяч субъектов или от 10 до 100 тысяч их идентификаторов виновные в правонарушении будут выплачивать штрафы. Для физических лиц их размер установлен в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от трёх до пяти миллионов рублей.

Если массовая утечка данных затронет более 100 тысяч субъектов или свыше миллиона их идентификаторов, то суммы штрафов вырастут кратно. Для физических лиц сумма составит уже 400 тысяч рублей, для должностных лиц она вырастет до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 15 миллионов рублей.

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#данные
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WP: С запуском «Орешника» Европа вступила в новую ракетную эру
30 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Новейшая российская баллистическая ракета даже в неядерном снаряжении представляет прямую разрушительную угрозу для Европы. Страны Запада находятся на пороге новой ракетной эры.
Об этом со ссылкой на западных экспертов пишет издание The Washington Post. В частности, эксперт аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет заявил, что Россия способна уничтожить авиабазы и другие военные цели на большой территории Европы, использовав лишь несколько ракет системы «Орешник». Кроме того, эта ракета, несомненно, представляет собой серьёзную ядерную угрозу.

Старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф охарактеризовал запуск «Орешника» как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений, которая может длиться десятилетиями. Он также отметил, что этот выстрел остался за Россией.

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#выстрел
#военные
#ракета
#орешник
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Шольц: Не стоит играть в русскую рулетку через ультиматумы Москве
30 ноября 2024, 17:56

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Не стоит играть в «русскую рулетку» с безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом в своей первой предвыборной речи заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
В своём выступлении на посвященной его кандидатуре конференции партии социал-демократов (СДПГ) в Берлине он напомнил слова депутата бундестага Фридриха Мерца, который намеревается предъявить ультиматум ядерной державе России. Тот открыто заявил, выступая в немецком парламенте, что если Путин не сделает то, чего хочет Германия, то немецкие ракеты полетят вглубь территории России.

«Я могу только сказать – осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», — заявил Шольц.

Канцлер призвал к продолжения курса поддержки Украины, но так, чтобы Германия не была втянута в конфликт. Политик также напомнил о недавнем запуске Россией ракеты «Орешник», боевые и технические характеристики которой превосходят любое оружие, ранее применявшееся в ходе украинского конфликта.

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#ракеты
#путин
#шольц
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Newsweek рассказал какие могут быть последствия от ядерного удара авиабомбой В83 США
30 ноября 2024, 17:34

Фото: iStock/ vadimrysev

Американское издание Newsweek смоделировало последствия применения термоядерной авиабомбы B83, которая является одной из мощнейших в арсенале США, по таким городам как Москва, Пхеньян и Пекин.
После удара по Пхеньяну, по предположениям издания, погибнут около 1,3 миллиона человек, а ещё 1,1 миллиона будут ранены. Удар по столице Российской Федерации приведёт к высоким потерям — около 1,4 миллиона погибших и 3,7 миллиона пострадавших. В Пекине жертвами могут стать 1,5 миллиона, а где-то 3,3 миллиона граждан получат травмы.

Огненный шар от взрыва американской термоядерной авиабомбы B83 охватит площадь 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения будут территории площадью 175,34 квадратных километра — предположительно, там пострадают жилые здания и произойдут мощные пожары.

В результате огромных разрушений будут большие затруднения с эвакуацией и оказанием медицинской помощи жертвам удара. Инфраструктура, такая как дороги, мосты и здания, не будет в полной мере выполнять свои функции или сильно деформируется — это вызовет сложности с доставкой гуманитарной помощи и спасательных служб.

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#сша
#москва
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Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо
30 ноября 2024, 17:15

Фото: iStock/ zabelin

Террористы вошли в большое количество районов Алеппо, проинформировало командование сирийской армии.
«В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо», — сообщалось в заявлении.

Террористы пока не могут закрепиться, поскольку вооружённые силы ещё наносят удары, ожидая подкрепления.


Командование сирийской армии передало, что при сопротивлении боевикам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих Сирии. Войска провели передислокацию для сохранения жизни местных жителей и солдат — они хотят быть готовыми к контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что вооружённые группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо.

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#террористы
#солдат
#сирия
#контрнаступление
#армия
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