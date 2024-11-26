Илон Маск отметил абсурдные бюрократические проволочки в Пентагоне

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Илон Маск раскритиковал уровень бюрократии в Пентагоне, отметив, что тот вырос настолько, что обычный ремонт лестницы в здании занимает больше времени, чем его строительство в 1940-х годах. Об этом американский миллиардер написал в соцсети X (ранее Twitter).
По словам предпринимателя, 24 месяца на ремонт лестницы контрастируют с 16 месяцами, за которые было возведено само здание.
Маск высказал свое мнение в ответ на заявление бизнесмена Вивека Рамасвами, который отметил, что значительные расходы Пентагона связаны не с численностью сотрудников, а с сомнительными статьями затрат. Эта ситуация подчеркивает неэффективность бюрократической системы и рост издержек.
Обсуждение стало поводом для дискуссии о чрезмерных расходах и сложности принятия решений в американском оборонном ведомстве.
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«На встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х», — сравнил Маск, поражаясь подобной разнице.
Маск высказал свое мнение в ответ на заявление бизнесмена Вивека Рамасвами, который отметил, что значительные расходы Пентагона связаны не с численностью сотрудников, а с сомнительными статьями затрат. Эта ситуация подчеркивает неэффективность бюрократической системы и рост издержек.
Обсуждение стало поводом для дискуссии о чрезмерных расходах и сложности принятия решений в американском оборонном ведомстве.
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Мария Моисеева