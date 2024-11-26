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Илон Маск отметил абсурдные бюрократические проволочки в Пентагоне

Маск: ремонт лестницы в Пентагоне занял больше времени, чем строительство здания
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Илон Маск раскритиковал уровень бюрократии в Пентагоне, отметив, что тот вырос настолько, что обычный ремонт лестницы в здании занимает больше времени, чем его строительство в 1940-х годах. Об этом американский миллиардер написал в соцсети X (ранее Twitter).
По словам предпринимателя, 24 месяца на ремонт лестницы контрастируют с 16 месяцами, за которые было возведено само здание.

«На встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х», — сравнил Маск, поражаясь подобной разнице.


Маск высказал свое мнение в ответ на заявление бизнесмена Вивека Рамасвами, который отметил, что значительные расходы Пентагона связаны не с численностью сотрудников, а с сомнительными статьями затрат. Эта ситуация подчеркивает неэффективность бюрократической системы и рост издержек.

Обсуждение стало поводом для дискуссии о чрезмерных расходах и сложности принятия решений в американском оборонном ведомстве.

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Глава разведки Украины оказался под угрозой увольнения
NV: Глава ГУР Украины может потерять должность в декабре
26 ноября 2024, 05:53

Фото: iStock/olegda88

В декабре ожидается вторая попытка сместить Кирилла Буданова* с поста руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, как сообщает издание New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах.
Буданов* может быть заменен более лояльной к власти персоной.

Источники издания утверждают, что инициатором изменений выступают глава офиса президента Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад, который считается основным кандидатом на пост главы ГУР.

Попытки смещения могут активизироваться уже в декабре.

По словам источников, решение будет принято президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен определить ответственность за предполагаемые ошибки в руководстве.

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Экономист Сакс: США и НАТО лишены компетентного руководства
26 ноября 2024, 04:33

Фото: istockphoto/dkfielding

Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что Соединенные Штаты и НАТО лишены компетентного руководства. Об этом он заявил в подкасте Judging Freedom.
«Мы не знаем, находится ли президент Байден в соответствующей физической и умственной форме», — подчеркнул Сакс.
По его словам, решения, подобные использованию американских ракет ATACMS для ударов с территории Украины, принимаются без должного объяснения или обращения к гражданам. Это свидетельствует о нехватке ясной политики и отсутствия четкого руководства.

Сакс также критически отнесся к заявлениям главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, призвавшего нарастить производство вооружений для ударов по российской территории. Экономист считает, что военные чиновники не должны определять политику, особенно в вопросах, которые могут привести к ядерной эскалации.

По мнению Сакса, причиной конфликта на Украине является стремление НАТО к расширению до границ России. Эксперт убежден, что эскалацию можно было бы предотвратить и достичь урегулирования всего за один телефонный разговор.

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Министр обороны Эстонии выступил против отправки войск на Украину
Певкур: союзникам Киева стоит избегать прямого участия в конфликте из-за риска
26 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/diegograndi

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил против отправки западных войск на Украину, заявив, что риски такого шага превышают возможные преимущества. Об этом сообщает издание Hill.
По его словам, несмотря на сложную ситуацию, с которой сталкивается Киев, включая нехватку личного состава и снижение боевого духа, вмешательство западных военных может усугубить обстановку.

Певкур подчеркнул важность осторожности в вопросах прямого военного вмешательства, чтобы не допустить роста рисков для Европы и глобальной безопасности.

Заявление Певкура прозвучало на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

СМИ также сообщают, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможности отправки войск на Украину. Париж и Лондон рассматривают создание коалиции по поддержке Киева, однако официальных решений пока не принято.

Ранее «Радио 1» писало, что Франция в ближайшие недели поставит Украине новую партию военной помощи, включая гаубицы Caesar, ракеты Mistral и Aster.

Недавно стало известно, что Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад. Это стало первой подобной поставкой при премьер-министре Кире Стармере.

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Западные СМИ усомнились в стратегии Байдена по помощи Украине
NR: решение США об ударах ATACMS вглубь РФ запоздало и стало малоэффективным
26 ноября 2024, 03:27

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Решение США позволить Украине использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории оказалось запоздалым и малоэффективным, считает журнал National Review.
Издание полагает, что этот шаг американской администрации связан с попытками предоставить Киеву больше возможностей до смены власти в Белом доме, учитывая планы избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Владимир Путин ранее сообщил, что после разрешения США и НАТО на применение дальнобойного оружия по российским объектам американские и британские ракеты атаковали военные цели в Курской и Брянской областях. В ответ Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, поразив промышленный объект в Днепре.

Президент России предупредил, что дальнейшая провокационная политика Запада может привести к серьезным последствиям и эскалации конфликта.

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#ракеты
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Лондон отреагировал на успехи «Орешника» усилением пропаганды
Посольство РФ: Британия усилила антироссийскую кампанию после успехов армии РФ
26 ноября 2024, 01:38

Фото: iStock/ Old Town Tourist

Эффективность российского вооружения, продемонстрированная в ходе специальной военной операции, вызвала заметную реакцию в Британии, передает РИА Новости. Посольство России в Лондоне заявило, что осознание провала «украинского проекта» побудило британское руководство усилить антироссийскую пропаганду.
Как отмечают в дипмиссии, Лондон изначально рассчитывал на стратегическое поражение России чужими руками, но столкнулся с неудачей своих планов.

Особенно острую реакцию вызвал успешный удар российской армии по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракетную технику. В ходе операции была впервые применена баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом безъядерном исполнении. Минобороны РФ подтвердило, что все боевые блоки достигли цели.

В посольстве также отметили, что британские СМИ усилили антироссийскую риторику, запуская абсурдные пропагандистские сюжеты. Это стало ответом на заявления президента Владимира Путина о ходе СВО и испытаниях новейшего вооружения.

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В Германии создадут приложение для поиска бункеров, где смогут укрыться граждане
МВД Германии подготовит список бункеров для гражданских лиц на случай войны
26 ноября 2024, 01:09

Фото: iStock/photosvit

Министерство внутренних дел Германии составляет список бункеров, которые могут использоваться как убежища для гражданских лиц, сообщает The Guardian.
В перечень войдут станции метро, автостоянки, государственные здания и частные объекты. Для быстрого поиска укрытий будет разработано специальное мобильное приложение.

На территории Германии уже насчитывается 579 бункеров, способных вместить около 500 тысяч человек. В стране, где проживает 84 миллиона граждан, эта инфраструктура станет частью системы защиты на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее Министерство обороны Германии подтвердило наличие плана действий на случай военного конфликта. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что бундесвер подготовил секретный «Оперативный план Германии», объемом около 1000 страниц. В нем содержатся меры по обороне и сдерживанию России, а также список инфраструктурных объектов, нуждающихся в особой защите.

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США занялись оценкой ущерба от использования «Орешника»
Пентагон: ущерб от российской ракеты «Орешник» пока не оценен
26 ноября 2024, 00:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Пентагон пока не оценил ущерб от использования российской ракетной системы средней дальности «Орешник», заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.
«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию», — отметила Сингх в комментарии для журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что 19 ноября Украина атаковала объекты в Курской и Брянской областях, используя американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В ответ Россия нанесла удар по крупному промышленному объекту в Днепропетровске, связанному с производством вооружений.

Во время этой атаки также были проведены испытания российской системы «Орешник» с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерной модификации.

Испытание новой ракетной системы стало частью комбинированного удара, который, по словам Путина, был ответом на использование западного дальнобойного вооружения против России.

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#пентагон
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Штаб Трампа высказался о прекращении дел против него
В штабе Трампа назвали прекращение дел против него «победой для законности»
25 ноября 2024, 23:49

Фото: iStock/YayaErnst

Штаб избранного президента США Дональда Трампа назвал прекращение уголовных дел против него победой законности, передает РИА Новости.
«Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности», — сообщается в заявлении директора по коммуникациям Стивена Чанга.
Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил суд прекратить одно из дел против Трампа. Речь идет о деле, связанном с вмешательством в выборы 2020 года и штурмом Капитолия в январе 2021 года. Смит сослался на позицию минюста, согласно которой привлекать действующих президентов к уголовной ответственности нельзя, и этот принцип должен распространяться и на избранного президента до его инаугурации.

Трамп стал первым избранным президентом, против которого были возбуждены уголовные дела, а присяжные даже вынесли обвинительный вердикт. Против него велись четыре расследования, два из которых находились в компетенции офиса спецпрокурора, а еще два — в юрисдикции правоохранителей штатов.

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Драка и свистки: заседание парламента Сербии превратилось в потасовку
В парламенте Сербии передрались депутаты оппозиции и правящей партии
25 ноября 2024, 23:00

Фото: iStock/rarrarorro

В сербском парламенте произошла потасовка между депутатами оппозиции и правящей коалиции, которую возглавляет Сербская прогрессивная партия (СПП). Трансляция инцидента велась на сайте законодательного собрания.
На заседании в понедельник планировалось обсуждение бюджета на 2025 год.

Однако сразу после утверждения повестки оппозиционные депутаты поднялись с мест, призывая к отставке правительства. Они обвинили власти в гибели 15 человек при обрушении козырька вокзала в Нови-Саде, произошедшем в начале ноября, и развернули плакаты с надписью «Коррупция убивает». В ответ депутаты правящей коалиции вышли с плакатами «Коррупция - ваше среднее имя».

Председатель парламента Ана Брнабич попыталась восстановить порядок, призывая депутатов вернуться на свои места. Она назвала происходящее позором для парламента и оскорблением памяти жертв трагедии. Несмотря на это, оппозиция продолжила использовать свистки и вувузелы, создавая шум в зале.

Перед президиумом разгорелась потасовка: толкания, обливания водой, а на балконе женщины-депутаты сцепились за волосы, препятствуя вывешиванию плаката с надписью «Желтые (оскорбительное прозвище оппозиции в Сербии) воры хотят войны, а Сербия — работы».

Спикер парламента и служба безопасности пытались восстановить порядок без применения силы, чтобы продолжить заседание.

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