Штаб Трампа высказался о прекращении дел против него

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Штаб избранного президента США Дональда Трампа назвал прекращение уголовных дел против него победой законности, передает РИА Новости.
«Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности», — сообщается в заявлении директора по коммуникациям Стивена Чанга.Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил суд прекратить одно из дел против Трампа. Речь идет о деле, связанном с вмешательством в выборы 2020 года и штурмом Капитолия в январе 2021 года. Смит сослался на позицию минюста, согласно которой привлекать действующих президентов к уголовной ответственности нельзя, и этот принцип должен распространяться и на избранного президента до его инаугурации.
Трамп стал первым избранным президентом, против которого были возбуждены уголовные дела, а присяжные даже вынесли обвинительный вердикт. Против него велись четыре расследования, два из которых находились в компетенции офиса спецпрокурора, а еще два — в юрисдикции правоохранителей штатов.
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