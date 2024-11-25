Маск считает, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий

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Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X заявил, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — они сделали их дорогими и неэффективными.
«Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», — обратил внимание американский миллиардер.
По данной причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, при этом не выделяющимся выдающимися характеристиками, отметил предприниматель.
Накануне власти Соединённых Штатов Америки одобрили производство истребителей F-35, которые обладают множеством недостатков. Исходя из рассекреченной версии отчёта об эксплуатационных испытаниях истребителей, существует огромное количество ссылок на несоответствие истребителей требованиям о надежности, скрытности, точности и пригодности для ремонта.
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Ольга Енгалычева