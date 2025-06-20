20 июня 2025, 09:25

Baijiahao: старый прогноз Жириновского об Иране и Израиле начал сбываться

Владимир Жириновский (Фото: www.kremlin.ru)

Предсказание основателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, озвученное в 2019 году, потрясло Китай. Об этом информирует местное издание Baijiahao.





Согласно информации источника, пророчество российского политика сбывается с поразительной точностью.





«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил Жириновский.