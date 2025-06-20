Предсказание Жириновского о катастрофе в Иране потрясло Китай
Baijiahao: старый прогноз Жириновского об Иране и Израиле начал сбываться
Предсказание основателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, озвученное в 2019 году, потрясло Китай. Об этом информирует местное издание Baijiahao.
Согласно информации источника, пророчество российского политика сбывается с поразительной точностью.
«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил Жириновский.
Его предсказание гласит, что после 2020 года регион погрузится в хаос, а мировая экономика столкнется с резким ростом цен на нефть. Авторы издания утверждают, что Жириновский обладал уникальной способностью анализировать глобальные процессы, предвосхищая их развитие.
Ранее Кремль назвал точным предсказание Жириновского войны на Ближнем Востоке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».