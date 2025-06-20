20 июня 2025, 06:31

Responsible Statecraft: РФ значительно превосходит НАТО по уровню подготовки военных

Фото: iStock/vadimrysev

Россия значительно превосходит НАТО в военной и технической подготовке, а представления альянса о методах ведения войны являются устаревшими. Такой вывод представлен в статье бывшего американского военного и эксперта по безопасности Алекса Вершинина, опубликованной в журнале Responsible Statecraft.





Автор указывает на неспособность руководства НАТО адаптировать доктрину, оснащение и подготовку к новым реалиям. В качестве примера приводится недавняя ситуация на учениях в Прибалтике.





«На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне», — сообщает издание.

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«Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создаёт определённую угрозу, но мы купируем (ее)», — указывал он.