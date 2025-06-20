В США признали превосходство России над НАТО в нескольких сферах
Responsible Statecraft: РФ значительно превосходит НАТО по уровню подготовки военных
Россия значительно превосходит НАТО в военной и технической подготовке, а представления альянса о методах ведения войны являются устаревшими. Такой вывод представлен в статье бывшего американского военного и эксперта по безопасности Алекса Вершинина, опубликованной в журнале Responsible Statecraft.
Автор указывает на неспособность руководства НАТО адаптировать доктрину, оснащение и подготовку к новым реалиям. В качестве примера приводится недавняя ситуация на учениях в Прибалтике.
«На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне», — сообщает издание.
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Эксперт считает, что российские военные успешно адаптировались к современным боевым условиям и освоили передовые технические средства. НАТО же, придерживаясь доктрины, требующей превосходства в количестве и качестве, не может обеспечить ни того, ни другого. Запасы техники в Европе истощены, а быстрое наращивание производства невозможно.
При этом совсем недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ не рассматривает перевооружение НАТО как угрозу для своей безопасности.
«Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создаёт определённую угрозу, но мы купируем (ее)», — указывал он.