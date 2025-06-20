Песков раскрыл возможную реакцию России на убийство лидера Ирана

Песков: реакция РФ на возможное убийство лидера Ирана была бы очень негативной
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия отреагирует крайне негативно в случае возможного убийства верховного лидера Ирана. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.



«Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана была бы очень негативной», — цитирует его слова РИА Новости.
Песков также предупредил, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт между Израилем и Ираном способно усилить позиции экстремистов и привести к «открытию ящика Пандоры», что крайне опасно для региона. ​

Ранее он уже заявлял в разговоре с RT, что планы США о возможности нанесения ударов по объектам в Иране приведут к еще большей эскалации.

«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», — отмечал политик.
Уточнялось, что у российского лидера Владимира Путина налаженные отношения с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ. Благодаря этому он располагает потенциалом для оказания посреднических услуг между сторонами конфликта.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0