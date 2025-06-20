Песков раскрыл возможную реакцию России на убийство лидера Ирана
Песков: реакция РФ на возможное убийство лидера Ирана была бы очень негативной
Россия отреагирует крайне негативно в случае возможного убийства верховного лидера Ирана. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.
«Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана была бы очень негативной», — цитирует его слова РИА Новости.Песков также предупредил, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт между Израилем и Ираном способно усилить позиции экстремистов и привести к «открытию ящика Пандоры», что крайне опасно для региона.
Ранее он уже заявлял в разговоре с RT, что планы США о возможности нанесения ударов по объектам в Иране приведут к еще большей эскалации.
«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», — отмечал политик.Уточнялось, что у российского лидера Владимира Путина налаженные отношения с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ. Благодаря этому он располагает потенциалом для оказания посреднических услуг между сторонами конфликта.