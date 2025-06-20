Песков раскрыл возможную реакцию России на убийство лидера Ирана

20 июня 2025, 00:24

Песков: реакция РФ на возможное убийство лидера Ирана была бы очень негативной

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия отреагирует крайне негативно в случае возможного убийства верховного лидера Ирана. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.







«Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана была бы очень негативной», — цитирует его слова РИА Новости.

«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», — отмечал политик.