Илон Маск поддержал мнение о российской принадлежности Крыма и Донбасса

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс должны принадлежать России. Ранее такое мнение высказал основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс.
Американский «солдат удачи» и военный эксперт призвал заморозить украинский конфликт и оставить России территории, которые и так уже ей принадлежат. Принс также назвал западную оборонную базу «смешной» и заявил, что «никто не пойдёт воевать с "русским медведем"».
Надо отметить, что Илон Маск достаточно часто высказывается по поводу конфликта на Украине (впрочем, как и по любому другому поводу). Он, например, считает, что российский лидер Владимир Путин ни при каких условиях не потерпит поражение. Маск также уверен, что помощь Запада только затягивает боевые действия и ни в какой мере не помогает Киеву.
Читайте также:
Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT
Маск назвал США пристанищем для преступников всего мира
Илон Маск заявил, что позиции Украины слабеют с каждым днём
«К сожалению, это правда», — прокомментировал Маск пост основателя ЧВК в социальной сети X (бывший Twitter), которая, кстати, также принадлежит эксцентричному миллиардеру.
Читайте также:
Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT
Маск назвал США пристанищем для преступников всего мира
Илон Маск заявил, что позиции Украины слабеют с каждым днём
Александр Бойцов