Илон Маск пообещал подпалить усы Николаса Мадуро при помощи космических лазеров

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Американский бизнесмен Илон Маск в шутку пообещал подпалить усы президента Венесуэлы Николаса Мадуро при помощи космических лазеров в ответ на 10-дневную приостановку работы соцсети X в стране. Об этом он написал в своем профиле в «Иксе».
До этого Мадуро заявлял, что работу социальной сети Х в Венесуэле приостановят на 10 дней из-за того, что она множество раз нарушила законодательство страны.
В связи с этим у Маска спросили в соцсети, начал ли он готовить космические лазеры после такого решения Мадуро.
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В связи с этим у Маска спросили в соцсети, начал ли он готовить космические лазеры после такого решения Мадуро.
«Мы подпалим ему усы из космоса!» — отшутился бизнесмен.Ранее Илон Маск иронично прокомментировал заявление премьера Британии Кира Стармера о беспорядках в стране, когда тот назвал протесты обыкновенным насилием, добавив, что власть не станет терпеть атаки на мусульманские общины и мечети.
«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — поинтересовался он.Читайте также:
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Данил Пономарев