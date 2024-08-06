Маск жестко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Великобритании

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Заявление британского премьера Кира Стармера о беспорядках в Великобритании раскритиковал американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях.
«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — поинтересовался он.
Ультраправые стали протестовать в минувшие выходные после того, как в результате поножовщины погибли трое детей. Сообщалось о том, что напал беженец, но информацию официально не подтверждали. Позже выяснилось, что нападавший из Уэльса.
Протестные акции были направлены против мигрантов. Кир Стармер назвал беспорядки обыкновенным насилием, а не протестами, заявив, что власти не потерпят атак на мусульманские общины и мечети.
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Никита Кротов