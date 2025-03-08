Илон Маск поссорился с госсекретарем США

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Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поругался с госсекретарем США Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно информации издания, Рубио пришел в ярость от того, что был вынужден «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире». Уточняется, что госсекретарь назвал неправдой слова миллиардера о неспособности сократить штат Госдепартамента.
По словам Рубио, более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию. Затем он предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы потом «устроить шоу с увольнением». Министр транспорта Шон Даффи также недоволен проводимой политикой бизнесмена. Он жаловался, что «молодые специалисты из команды Маска» пытались уволить несколько авиадиспетчеров во время установления причин серии авиакатастроф в Штатах.
Примечательно, что американский лидер Дональд Трамп опровергает информацию об их конфликте.
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По словам Рубио, более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию. Затем он предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы потом «устроить шоу с увольнением». Министр транспорта Шон Даффи также недоволен проводимой политикой бизнесмена. Он жаловался, что «молодые специалисты из команды Маска» пытались уволить несколько авиадиспетчеров во время установления причин серии авиакатастроф в Штатах.
Примечательно, что американский лидер Дональд Трамп опровергает информацию об их конфликте.
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Екатерина Коршунова