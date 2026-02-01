Трамп пообещал остановить кровопролитие в американских городах

01 февраля 2026, 01:31

Трамп: федеральные структуры перестанут подавлять протесты в городах США

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Вашингтон перестанет использовать федеральные структуры США для подавления беспорядков. С таким заявление в соцсети Truth Social выступил американский лидер Дональд Трамп.





Согласно его заявлению, власти отныне не будут участвовать в подавлении беспорядков в городах, контролируемых Демократической партией. Отправка силовиков станет возможной только при прямом запросе от местных администраций.



«Я поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, что ни при каких обстоятельствах мы не будем участвовать в протестах и/или беспорядках в различных плохо управляемых городах, контролируемых демократами, если и до тех пор, пока они сами не попросят нас о помощи», — написал Трамп.