Трамп пообещал остановить кровопролитие в американских городах
Трамп: федеральные структуры перестанут подавлять протесты в городах США
Вашингтон перестанет использовать федеральные структуры США для подавления беспорядков. С таким заявление в соцсети Truth Social выступил американский лидер Дональд Трамп.
Согласно его заявлению, власти отныне не будут участвовать в подавлении беспорядков в городах, контролируемых Демократической партией. Отправка силовиков станет возможной только при прямом запросе от местных администраций.
«Я поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, что ни при каких обстоятельствах мы не будем участвовать в протестах и/или беспорядках в различных плохо управляемых городах, контролируемых демократами, если и до тех пор, пока они сами не попросят нас о помощи», — написал Трамп.При этом президент подчеркнул, что безопасность федеральных учреждений останется в зоне ответственности Белого дома. В случае атак на такие объекты их охрану обеспечит Иммиграционная и таможенная служба США.