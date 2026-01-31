США хотят продолжения переговоров с Ираном, заявил Трамп

31 января 2026, 22:32

Трамп надеется на продолжение диалога с Ираном по ядерной программе

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вашингтон намеревается продолжить переговоры с Тегераном и добиться конкретного результата. Об этом заявил Fox News президент США Дональд Трамп.





Говоря о перспективах текущих контактов, республиканец напомнил, что предыдущие переговоры по иранской ядерной программе завершились безрезультатно и, по его словам, закончились американской атакой на Иран. Он также подчеркнул, что США не раскрывают союзникам на Ближнем Востоке свои политические планы в отношении Тегерана.





«Смотрите, план таков: (Иран. — Прим. ред.) ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. <…> У нас туда направляется большой флот, больше, чем тот, который был — и, собственно, до сих пор есть — у берегов Венесуэлы», — сказал глава Белого дома.