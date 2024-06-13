Маск отреагировал на включение украинцами в список трампистов и коммунистов

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Американский предприниматель Илон Маск предложил признать террористами украинскую медиа-компанию, составляющую «черные списки» американских политиков, которые выступают против оказания помощи Киеву.
Также некоторые конгрессмены-республиканцы направили письмо американскому госсекретарю Энтони Блинкену с вопросом, по какой причине связанная с правительством Штатов НКО публикует подобные перечни.
На прошлой неделе украинские активисты опубликовали список американских противников помощи их стране. В него попали 76 организаций и 391 физлицо, в том числе бывший президент Дональд Трамп, Илон Маск, журналист Такер Карлсон, члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Рэнд Пол, Пол Госар, Энди Биггс и Анна Паулина Луна.
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«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — написал Маск в комментариях под сообщением конгрессмена Джима Бэнкса на его странице в социальной сети Х.
На прошлой неделе украинские активисты опубликовали список американских противников помощи их стране. В него попали 76 организаций и 391 физлицо, в том числе бывший президент Дональд Трамп, Илон Маск, журналист Такер Карлсон, члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Рэнд Пол, Пол Госар, Энди Биггс и Анна Паулина Луна.
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Алина Юрчак