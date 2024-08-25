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Илон Маск прокомментировал арест Дурова во Франции

25 августа 2024, 02:36
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В 2030 году в Европе будут казнить людей за то, что им нравятся мемы. Так основатель SpaceX Элон Маск отреагировал на задержание создателя Telegram Павла Дурова во Франции на своей странице в социальной сети X.
«POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — высказался Маск.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.



Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#павел дуров
#илон маск
#арест
#задержание
#франция
#европа
В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова
25 августа 2024, 02:27

Фото: iStock/Penderev

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай задержания своего основателя Павла Дурова. Генеральный директор мессенджера рассказал журналисту Такеру Карлсону, что стратегия была одобрена правой рукой Дурова, Дмитрием Буткиным.
План, принятый Дуровым и его заместителями, включает в себя ряд шагов, призванных обеспечить подержание работы компании в случае непредвиденных обстоятельств. Основатель мессенджера заявил, что чувствует давление со стороны спецслужб разных стран и осознает риск своего ареста.

Согласно стратегии, после ареста Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа комитет по развитию Telegram должен взять на себя ответственность и обеспечить бесперебойную работу сервиса на следующее утро.

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#франция
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Стало известно о перспективах работы Telegram без Дурова
25 августа 2024, 02:17

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram продолжит работу без своего основателя Павла Дурова. Об этом говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.
«Да, не закроют», – заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, если Дуров пообещает французским властям бороться с террористическими каналами и регулировать их, то стороны смогут «найти общий язык» и вопрос можно будет решить без закрытия Telegram.

В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1.

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#павел дуров
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#приложения
#мессенджеры
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Во Франции отреагировали на арест Дурова
Экс-депутат ЕП Шопрад: Дурова задержали в целях контроля Telegram
25 августа 2024, 02:08

Фото: iStock/SimonLukas

Задержание создателя Telegram Павла Дурова связано с попытками французских властей контролировать мессенджер. Так отреагировал бывший депутат Европарламента (ЕП) Эмерик Шопрад на своей странице в социальной сети X.
«Истинная причина задержания Дурова связана с тем, что французские власти хотят узнать детали о работе мессенджера, чтобы подвергать цензуре и подавлять любые формы сопротивления глобализму Запада», – заявил политик.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#депутат
#франция
#арест
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В СПЧ высказались о задержании Дурова во Франции
Мельников: арест Дурова откроет глаза верящим в красивые вывески Запада
25 августа 2024, 01:55

Фото: iStock/Rafa Jodar

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции должно открыть глаза тем, кто верит в красивые западные вывески, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников в своем Telegram-канале.
«Задержание Павла Дурова должно окончательно открыть глаза тем "одаренным", кто еще продолжал верить в красивые вывески Запада. Макрон – узурпатор, Франция – полицейское государство», – высказался Мельников.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#спч
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В МИД РФ ответили на запрос Даванкова в связи с арестом Дурова
МИД РФ: дипломаты начали прояснять ситуацию с Дуровым до запроса Даванкова
25 августа 2024, 01:42

Фото: Официальная страница МИД РФ

Посольство России во Франции незамедлительно предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации с Павлом Дуровым. Так в МИД России отреагировали на обращение вице-спикера Государственной Думы Владислава Даванкова по поводу задержания основателя мессенджера Telegram в парижском аэропорту, ​сообщает ​ТАСС.
Во внешнеполитическом ведоместве отметили, что представители бизнесмена не подавали жалобу, а российские дипломаты приступили к работе еще до обращения Даванкова.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#павел дуров
#госдума
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#посольство
#россия
#франция
#арест
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«Не стало неожиданностью»: Мизулина прокомментировала арест Дурова
25 августа 2024, 01:37

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что задержание основателя Telegram Павла Дурова не стало для нее неожиданностью.
«Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации по запросу США ведь были и прежде», — заявила Мизулина.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#арест
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Обнаружено пророчество Жириновского о Павле Дурове
25 августа 2024, 01:32

Фото: РИА Новости/РИА Новости

В действиях властей Франции присутствуют явные политические мотивы. Так высказался депутат Государственной Думы от ЛПДР Владимир Сипягин в своем Telegram-канале о задержании в Париже генерального директора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
По его словам, Дуров представляет свободу СМИ и европейские ценности, о которых во Франции забыли. Депутат также напомнил, что шесть лет назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал основателя мессенджера вернуться на родину.

«Паша, ты молодец! Ты наш русский Цукерберг. Cколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь, на родине, и интереснее, и веселее. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься: а не пора ли вернуться?» – заявил несколько лет назад глава фракции ЛДПР.

В субботу, 25 августа, французские службы безопасности задержали Павла Дурова после того, как он сошел с частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, включая торговлю наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. Теперь руководителю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров прилетел в Париж, зная о возможном задержании.

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#госдума
#владимир жириновский
#павел дуров
#арест
#франция
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Депутат Государственной Думы рассказал об отношении Запада к Дурову
Депутат Госдумы Ревенко: Запад не простил Дурову основание независимой платформы
25 августа 2024, 01:23

Фото: istock / Urupong

Создатель Telegram Павел Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Запад ему того не простил, завил депутат Государственной Думы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя арест предпринимателя во Франции.
«Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Без цензуры и вмешательства извне. Запад ему этого не простил. Вот и все. Свобода?! Ее там не было и нет», – подчеркнул он.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного самолета.

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#депутат
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Власти России официально высказались об аресте Дурова
25 августа 2024, 01:18

Фото: istockphoto/SanderStock

Ведущим деятелям информационного пространства опасно посещать тоталитарные страны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», – заявил представитель российской власти.

В субботу, 25 августа, французские службы безопасности задержали Павла Дурова после того, как он сошел с частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, включая торговлю наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. Теперь руководителю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров прилетел в Париж, зная о возможном задержании.

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#павел дуров
#франция
#арест
#мессенджеры
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