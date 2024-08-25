Илон Маск прокомментировал арест Дурова во Франции

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В 2030 году в Европе будут казнить людей за то, что им нравятся мемы. Так основатель SpaceX Элон Маск отреагировал на задержание создателя Telegram Павла Дурова во Франции на своей странице в социальной сети X.
«POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — высказался Маск.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Александр Климов