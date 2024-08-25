Стало известно о перспективах работы Telegram без Дурова

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Мессенджер Telegram продолжит работу без своего основателя Павла Дурова. Об этом говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.
«Да, не закроют», – заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, если Дуров пообещает французским властям бороться с террористическими каналами и регулировать их, то стороны смогут «найти общий язык» и вопрос можно будет решить без закрытия Telegram.
В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1.
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