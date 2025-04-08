«Просто идиот»: Маск раскритиковал советника Трампа по торговле

Дочь певца Дмитрия Маликова, модель Стефания Маликова заработала на своей косметической линии 1,4 миллиона рублей за прошедший год, сообщает «Газета.Ru». Выручка её компании ООО «Бьютибайстеша» составила 2,78 миллиона рублей за 2024 год, что на 21,4% больше по сравнению с предыдущим периодом.