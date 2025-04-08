«Просто идиот»: Маск раскритиковал советника Трампа по торговле

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Американский миллиардер Илон Маск назвал идиотом советника президента США по торговле Питера Наварро в ответ на его слова о том, что корпорация Маска Tesla закупает значительное количество деталей для электрокаров за рубежом.
Фактически, советник заявил, что Маск просто сборщик, а не производитель машин. Наварро добавил, что множество батарей для авто куплены в Китае и Японии, а электроника — на Тайване.
Затем предприниматель опубликовал еще одну запись, где назвал Наварро «Питером Ретаррдо» (от англ. Retarded — умственно отсталый). Наварро в свою очередь считает, что США должны производить комплектующие на своей территории.
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«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — сказано в публикации Маска.
Затем предприниматель опубликовал еще одну запись, где назвал Наварро «Питером Ретаррдо» (от англ. Retarded — умственно отсталый). Наварро в свою очередь считает, что США должны производить комплектующие на своей территории.
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Никита Кротов