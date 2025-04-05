Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Американский бизнесмен Илон Маск считает, что украинский конфликт необходимо прекратить, а тех, кто выступает за продолжение боевых действий, миллиардер назвал лжецами и лицемерами. Коммерсант добавил, что поддерживает в этом вопросе президента США Дональда Трампа.
«…Это настоящее зло.... Президент Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — произнес Маск, выступая на конгрессе партии Италии «Лига» во Флоренции по видеосвязи.
Он также добавил, что не уважает спекулянтов на военной тематике. Президент России Владимир Путин предлагал Украине завершить боевые действия, но Киев не отреагировал, а затем устроил вторжение в Курскую область.
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