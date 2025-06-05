Илон Маск «сбросил настоящую бомбу» на Дональда Трампа и заявил, что президент США фигурирует в деле Эпштейна

05 июня 2025, 22:40

Илон Маск: Дональд Трамп фигурирует в документах по делу Эпштейна

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.eu)

Предприниматель Илон Маск заявил, что американский лидер Дональд Трамп фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.







«Пора сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна <...> Приятного дня, Дональд Трамп!» — обратил внимание Илон Маск в соцсети Х.

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона», — написал Трамп.