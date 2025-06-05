Илон Маск «сбросил настоящую бомбу» на Дональда Трампа и заявил, что президент США фигурирует в деле Эпштейна
Илон Маск: Дональд Трамп фигурирует в документах по делу Эпштейна
Предприниматель Илон Маск заявил, что американский лидер Дональд Трамп фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.
«Пора сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна <...> Приятного дня, Дональд Трамп!» — обратил внимание Илон Маск в соцсети Х.
Со слов предпринимателя, именно из-за президента США файлы по делу финансиста все еще не были обнародованы.
До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social подчеркнул, что предприниматель перестал эффективно выполнять должностные обязанности и лишился рассудка. Американский лидер пригрозил Маску расторжением государственных контрактов с его компаниями. Президент США также отметил, что может отменить все субсидии.
«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона», — написал Трамп.