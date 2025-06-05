Захарова раскритиковала планы Молдавии взять кредит и отказаться от услуг «Молдовагаза»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление правительства Молдавии о планах взять в кредит 400 миллионов евро.
«Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разорвать и загнать страну в энергетическую кабалу», — написала дипломат в Телеграм-канале.
Как информировала пресс-служба правительства Молдавии, государство собирается привлечь 400 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития, дабы отказаться от услуг российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз». Уточнялось, что госкомпания Energocom будет поставлять стране газ с 1 августа.
Ранее Минпромторг России предложил запретить государственным и муниципальным заказчикам закупать телевизоры иностранного производства. Согласно пояснительной записке, в 2024 году для государственных и муниципальных нужд было приобретено 45,8 тыс. телевизоров, из которых лишь 18,9 тыс. (41,36%) — российского производства.