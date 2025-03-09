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Введение персональных санкций в отношении крупнейших украинских олигархов вполне может стать ключом к завершению конфликта. Такое мнение высказал американский предприниматель, миллиардер а теперь ещё и государственный деятель Илон Маск.
Призыв ввести ограничения против «бонз» с Украины эксцентричный бизнесмен и политик опубликовал на своей странице принадлежащей ему же социальной сети Х. Особенно пристальное внимание Маск рекомендовал обратить на «денежных мешков», владеющих элитной недвижимостью в очень не дешёвом княжестве Монако.
Ранее владелец компании SpaceX также заявлял, что спутниковая система связи Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта ВСУ рухнет.
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«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — написал глава Департамента эффективности правительства (DOGE).
Ранее владелец компании SpaceX также заявлял, что спутниковая система связи Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта ВСУ рухнет.
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Александр Бойцов