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Илон Маск считает санкции против украинских олигархов ключом к заключени

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Введение персональных санкций в отношении крупнейших украинских олигархов вполне может стать ключом к завершению конфликта. Такое мнение высказал американский предприниматель, миллиардер а теперь ещё и государственный деятель Илон Маск.
Призыв ввести ограничения против «бонз» с Украины эксцентричный бизнесмен и политик опубликовал на своей странице принадлежащей ему же социальной сети Х. Особенно пристальное внимание Маск рекомендовал обратить на «денежных мешков», владеющих элитной недвижимостью в очень не дешёвом княжестве Монако.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — написал глава Департамента эффективности правительства (DOGE).

Ранее владелец компании SpaceX также заявлял, что спутниковая система связи Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта ВСУ рухнет.

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Депутат Шеремет: Новая атака на Крымский мост однозначно будет воспринята как вызов
Депутат ГД Шеремет: Новая атака на Крымский мост будет воспринята как вызов
09 марта 2025, 13:48

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что очередная попытка со стороны Украины атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов. К тому же это будет свидетельствовать о полном отказе от мирной повестки, продвигаемой США.
В разговоре с РИА Новости он напомнил недавнее громкое высказывание командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*, который в интервью газете Guardian озвучил очередные угрозы в адрес России. По словам украинского военачальника, в Киеве якобы обсуждают подготовку к третьей атаке на Крымский мост.

«Предавая и безвозвратно разрушая свою страну, киевский режим настырно пытается сделать то же самое с Россией. Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии, продвигаемой США», — сказал парламентарий.

Он предупредил, что в случае ещё одной попытки атаковать Крымский мост реакция России будет быстрой и разрушительной. Прежде всего это коснётся критической инфраструктуры, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса, что предполагает безальтернативное завершение существования Украины как государства.

«Так что не советую киевскому режиму играть с огнем», — заключил Михаил Шеремет.

Ранее другой депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил поговоркой на угрозы Нежпапы*. Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет, сказал отставной военный, а самого украинского командующего он в этой связи назвал «агрессивной цыпой».

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#крымский новости
#всу
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Bloomberg: США заблокировали создание группы для отслеживания соблюдения антироссийских санкций
Bloomberg: США заблокировали идею G7 о спецгруппе по борьбе с обходом санкций
09 марта 2025, 13:11

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Соединённые Штаты отвергли предложение Канады, которая сейчас председательствует в «Большой семёрке», относительно создания специальной группы, функционалом которой должно стать противодействие попыткам обхода антироссийских санкций.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В то же время Вашингтон внёс предложение занять более жёсткую позицию в отношении Китая. По словам аналитиков издания, американцы настаивают на смягчении формулировок относительно России и ужесточению — в вопросах, касающихся КНР.

В частности, американская сторона не собирается использовать само слово «санкции» применительно к России. Кроме того, представителям Белого дома не нравится формулировка о «способности России вести войну» на Украине. Они хотят заменить её на более нейтральную — «получение доходов».

Одновременно Вашингтон настаивает на необходимости прямого упоминания Китая в контексте проблемы морской безопасности. А также просит зафиксировать, что «незаконные морские притязания» КНР создают риск для «жизни и средств к существованию».

Речь идёт о совместном коммюнике G7 по итогам встречи министров иностранных дел стран, входящих в объединение. Саммит пройдёт на предстоящей неделе в Канаде. Итоговый вариант документа по уставу организации должен быть принят единогласно.

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#санкции
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#дома
#сша
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Депутат ЕП Блага: Евросоюз в ужасе от перспективы мира на Украине
09 марта 2025, 10:31

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Политики в Европейском союзе (ЕС), в том числе в Европарламенте, в ужасе от становящейся всё более реальной перспективы заключения мира на Украине. Потому что они настроены только воевать.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Он признался, что испытывает глубокое чувство разочарования, потому что европейские политики настроены только «воевать, воевать и воевать». Это выражение Дональд Трамп употребил в отношении главы киевского режима Зеленского, но то же самое относится и ко многим членам Европарламента, посетовал Блага.

«Европейский союз <…> был основан на мире и на экономическом процветании. Это было главной ценностью и идеей Европейского союза. А сейчас основа ЕС — это война и милитаризм. Это просто безумие. Вот почему я против того, что делает Европейский Союз против России», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что ЕС сейчас сам себя загоняет, если уже не загнал, в добровольную изоляцию. Парламентарий указал, что Россия поддерживает хорошие взаимоотношения с Китаем, Бразилией, странами Африки, Азии и Латинской Америки. Потеплели отношения даже с постоянным геополитическим противником — Соединённым Штатами. И только русофобская Европа по-прежнему хочет продолжать войну против России, заключил Любош Блага.

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#дональд трамп
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#отношения
#депутат
#новости
#ес
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Трамп заткнул журналиста NBC, заговорившего о конфликте между Маском и Рубио
Трамп резко прервал журналиста NBC, спросившего о конфликте между Маском и Рубио
09 марта 2025, 08:44

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вновь избранный и уже активно действующий американский президент Дональд Трамп резко прервал журналиста NBC, фактически заткнув тому рот. Корреспондент осмелился задать вопрос о конфликте между главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском и госсекретарём США Марко Рубио.
Об инциденте рассказал в своей социальной сети Х бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг. Журналист спросил главу Белого дома, была ли на самом деле стычка между Рубио и Маском во время заседания кабинета министров. Трамп ответил отрицательно и тут же, в своей манере, перешёл в атаку, обвинив корреспондента телеканала в попытке раздуть сенсацию на пустом месте.

«Какое издание вы представляете?» — спросил американский лидер.

Репортёр сказал президенту название своего телеканала.

«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — сказал Трамп и сделал жест рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи.

Ранее сообщалось, что во время заседания правительства вспыхнул конфликт между Илоном Маском с одной стороны и госсекретарём Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи — с другой. Госсекретаря предприниматель, миллиардер, а теперь ещё и государственный деятель обвинил в том, что тот никого не уволил из своего секретариата. Даффи же Маск бомбардировал советами по поводу оборудования Федерального управления гражданской авиации. В ответ оппоненты обвинили главу DOGE во лжи.

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#маск
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Игра Трампа в гольф обошлась американцам в 18,2 миллиона долларов
09 марта 2025, 05:45

Фото: iStock/Somchai Sookkasem

Затраты на поездки американского президента Дональда Трампа для игры в гольф на его собственных полях во Флориде составили 18,2 миллиона долларов. Об этом пишет Huff Post.
«Стоимость гольф-выходных Трампа для налогоплательщиков достигла 18,2 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Как оказалось, все затраты на поездки президента оплачивались за счет бюджетных средств. Портал посчитал, что в течение первого срока на посту главы государства Трамп таким образом израсходовал порядка 151,5 миллиона долларов.

Для перемещений президента используются значительные государственные ресурсы. В их число входит самолет Air Force One, транспортировка автомобилей кортежа на военно-транспортных самолетах, а еще использование полицейских катеров и судов береговой охраны.

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#сша
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#поездки
#счёт
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