Трамп заткнул журналиста NBC, заговорившего о конфликте между Маском и Рубио

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Вновь избранный и уже активно действующий американский президент Дональд Трамп резко прервал журналиста NBC, фактически заткнув тому рот. Корреспондент осмелился задать вопрос о конфликте между главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском и госсекретарём США Марко Рубио.
Об инциденте рассказал в своей социальной сети Х бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг. Журналист спросил главу Белого дома, была ли на самом деле стычка между Рубио и Маском во время заседания кабинета министров. Трамп ответил отрицательно и тут же, в своей манере, перешёл в атаку, обвинив корреспондента телеканала в попытке раздуть сенсацию на пустом месте.
Репортёр сказал президенту название своего телеканала.
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«Какое издание вы представляете?» — спросил американский лидер.
Репортёр сказал президенту название своего телеканала.
«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — сказал Трамп и сделал жест рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи.Ранее сообщалось, что во время заседания правительства вспыхнул конфликт между Илоном Маском с одной стороны и госсекретарём Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи — с другой. Госсекретаря предприниматель, миллиардер, а теперь ещё и государственный деятель обвинил в том, что тот никого не уволил из своего секретариата. Даффи же Маск бомбардировал советами по поводу оборудования Федерального управления гражданской авиации. В ответ оппоненты обвинили главу DOGE во лжи.
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Александр Бойцов