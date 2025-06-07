Илон Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном
Маск удалил из соцсети X пост о причастности Трампа к делу Эпштейна
Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом удалил в соцсети X публикацию, в которой он ранее заявил, что имя американского лидера фигурирует в деле против финансиста Джеффри Эпштейна.
5 июня основатель Tesla написал, что из-за причастности нынешнего главы Соединенных Штатов «файлы Эпштейна», который был обвинен в педофилии и секс-торговле, не были обнародованы. Сегодня, 7 июня, соответствующую публикацию на странице Маска в соцсети X обнаружить не удалось.
Напомним, Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.
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