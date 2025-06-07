Илон Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном

07 июня 2025, 14:43

Маск удалил из соцсети X пост о причастности Трампа к делу Эпштейна

Илон Маск и Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом удалил в соцсети X публикацию, в которой он ранее заявил, что имя американского лидера фигурирует в деле против финансиста Джеффри Эпштейна.