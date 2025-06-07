Трамп связал «сумасшедшее» поведение Илона Маска с наркотиками

07 июня 2025, 03:26

NYT: Трамп связал неадекватное поведение Маска в их конфликте с наркотиками

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп связал «сумасшедшее» поведение предпринимателя Илона Маска в последние дни с приемом наркотиков. Об этом написало издание The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.





Ранее, в конце мая, газета выпустила материал, в котором утверждалось, что употребление наркотиков Маском якобы усилилось в период его сближения с Трампом. Сам бизнесмен категорически опроверг эти обвинения, отвергая прием кетамина, и подверг статью резкой критике.



Именно после ознакомления с этим материалом Трамп высказал своим помощникам мнение, что необычные поступки и заявления Маска могут объясняться его наркотической зависимостью.





«По словам двух человек, знакомых с Трампом, в течение последних 24 часов президент рассказывал своим соратникам, что «сумасшедшее» поведение Маска связано с его наркотиками», — говорится в статье NYT.