Трамп связал «сумасшедшее» поведение Илона Маска с наркотиками
NYT: Трамп связал неадекватное поведение Маска в их конфликте с наркотиками
Президент США Дональд Трамп связал «сумасшедшее» поведение предпринимателя Илона Маска в последние дни с приемом наркотиков. Об этом написало издание The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.
Ранее, в конце мая, газета выпустила материал, в котором утверждалось, что употребление наркотиков Маском якобы усилилось в период его сближения с Трампом. Сам бизнесмен категорически опроверг эти обвинения, отвергая прием кетамина, и подверг статью резкой критике.
Именно после ознакомления с этим материалом Трамп высказал своим помощникам мнение, что необычные поступки и заявления Маска могут объясняться его наркотической зависимостью.
«По словам двух человек, знакомых с Трампом, в течение последних 24 часов президент рассказывал своим соратникам, что «сумасшедшее» поведение Маска связано с его наркотиками», — говорится в статье NYT.Ранее сообщалось, что Илон Маск оценил предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева помочь в урегулировании конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Российский политик говорил, что Россия будет готова помочь Илону Маску и Дональду Трампу «заключить мирное соглашение» за разумное вознаграждение — в качестве оплаты Москва примет акции Starlink.