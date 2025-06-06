Маск оценил предложение Медведева разрешить его конфликт с Трампом за акции Starlink

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Предприниматель Илон Маск оценил предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева помочь в урегулировании конфликта с президентом США Дональдом Трампом.



Предприниматель ответил на пост российского политика в соцсети X смеющимся смайликом.

До этого Дмитрий Медведев заявил о готовности «содействовать заключению мирного соглашения между D (Дональдом Трампом) и E (Илоном Маском) за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты» и призвал американцев не конфликтовать.

Напомним, в четверг между американским лидером и предпринимателем случилась публичная перепалка из-за предложенного Трампом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью».

Основатель SpaceX также призвал «убить законопроект». Президент США в ответ объявил, что разочарован Маском, поскольку «сделал для него многое». После этого Илон выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

Ольга Енгалычева

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