Маск оценил предложение Медведева разрешить его конфликт с Трампом за акции Starlink

06 июня 2025, 22:36

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Предприниматель Илон Маск оценил предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева помочь в урегулировании конфликта с президентом США Дональдом Трампом.