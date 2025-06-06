В России оценили ссору между Трампом и Маском

06 июня 2025, 21:29

Политолог Блохин: ссора между Трампом и Маском была срежиссирована

Илон Маск и Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Ссора между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем, экс-главой Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском была срежиссирована с целью прекратить обвинения со стороны демократов, а также вернуть доходность главного спонсора республиканцев. Об этом заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН американист Константин Блохин. Его слова приводит Pravda.Ru.







«Скандал — это публичная демонстрация плохих отношений для обоснования выхода Маска из администрации, дистанцирования Маска и Трампа. А также для восстановления прибыльности бизнеса Маска», — считает Блохин.

«Не стоит буквально и всерьез воспринимать то, что пишут друг о друге Трамп и Маск. Эту политическую баталию нужно воспринимать просто как конфликт вокруг принимаемого (бюджетного — ред.) законопроекта в конгрессе, в который Маск хотел бы включить свои приоритетные истории», — пояснил политолог.