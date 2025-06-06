В России оценили ссору между Трампом и Маском
Политолог Блохин: ссора между Трампом и Маском была срежиссирована
Ссора между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем, экс-главой Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском была срежиссирована с целью прекратить обвинения со стороны демократов, а также вернуть доходность главного спонсора республиканцев. Об этом заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН американист Константин Блохин. Его слова приводит Pravda.Ru.
«Скандал — это публичная демонстрация плохих отношений для обоснования выхода Маска из администрации, дистанцирования Маска и Трампа. А также для восстановления прибыльности бизнеса Маска», — считает Блохин.
При этом он отметил, что Маск останется одним из главных финансовых республиканцев, однако ему больше не придется заниматься внутриполитической борьбой и отмахиваться от нападок.
Также Блохин уточнил, что на отношениях США и РФ ссора Трампа и Маска никак не скажется.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что публичный конфликт Маска и Трампа не стоит воспринимать всерьез.
«Не стоит буквально и всерьез воспринимать то, что пишут друг о друге Трамп и Маск. Эту политическую баталию нужно воспринимать просто как конфликт вокруг принимаемого (бюджетного — ред.) законопроекта в конгрессе, в который Маск хотел бы включить свои приоритетные истории», — пояснил политолог.
Он считает, что Маск хотел пытается повлиять на позицию республиканцев в Вашингтоне. Но уже сейчас стороны двигаются в сторону примирения, и конфликт долго продолжаться не будет.