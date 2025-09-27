Илон Маск упоминается в новых документах по делу Эпштейна

27 сентября 2025, 12:11

Илон Маск мог бывать на острове Эпштейна в 2014 году

Илон Маск: РИА Новости

Имя Илона Маска появилось в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщает издание Politico, в файлах указано, что миллиардер мог посещать остров финансиста — в частности, 6 декабря 2014 года.