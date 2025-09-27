Илон Маск упоминается в новых документах по делу Эпштейна
Имя Илона Маска появилось в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщает издание Politico, в файлах указано, что миллиардер мог посещать остров финансиста — в частности, 6 декабря 2014 года.
Кроме того, документы содержат информацию о других предполагаемых контактах Эпштейна с влиятельными личностями. Так, в ноябре 2017 года планировался обед с миллиардером и сооснователем PayPal Питером Тилем, а в 2019 году — завтрак с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.
Отмечается, что все эти встречи готовились за считаные месяцы до того, как против Эпштейна были выдвинуты официальные обвинения.
Также в материалах упоминается завтрак с Биллом Гейтсом в 2014 году и совместная поездка с принцем Эндрю и Гислейн Максвелл.
Пресс-секретарь демократов в Комитете по надзору Палаты представителей Сара Герреро заявила, что эти документы лишь подтверждают тесные связи Эпштейна с богатыми и влиятельными фигурами.
