Россиянин утверждает, что вывез из США секретный архив Эпштейна с 700 видео
Гражданин России Джон Дуган утверждает, что вывез из США секретный архив Джеффри Эпштейна, включающий около 700 видеозаписей. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
По его словам, у нескольких доверенных лиц по всему миру хранятся ключи доступа к этим файлам на случай, если с ним что-то случится.
Дуган рассказал, что в 2016 году ему пришлось бежать из США. Переодевшись в женский парик, он добрался до канадской границы, откуда частным самолётом долетел до Стамбула, а затем в Москву.
Напомним, в 2006 году суд округа Палм-Бич предъявил Эпштейну обвинение в подстрекательстве к проституции.
