Достижения.рф

Россиянин утверждает, что вывез из США секретный архив Эпштейна с 700 видео

Гражданин России Дуган заявил, что вывез из США секретный архив Эпштейна
Фото: iStock/BrianAJackson

Гражданин России Джон Дуган утверждает, что вывез из США секретный архив Джеффри Эпштейна, включающий около 700 видеозаписей. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».



По его словам, у нескольких доверенных лиц по всему миру хранятся ключи доступа к этим файлам на случай, если с ним что-то случится.

Дуган рассказал, что в 2016 году ему пришлось бежать из США. Переодевшись в женский парик, он добрался до канадской границы, откуда частным самолётом долетел до Стамбула, а затем в Москву.

Напомним, в 2006 году суд округа Палм-Бич предъявил Эпштейну обвинение в подстрекательстве к проституции.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0