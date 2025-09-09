09 сентября 2025, 05:28

В архивах Конгресса США нашли фото чека с подписью Трампа для Джеффри Эпштейна

Фото: Сайт Кремля

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в книге поздравлений с 50-летием хвастался получением от Дональда Трампа 22,5 тысячи долларов за полностью обесцененный актив. Документы обнаружены в архивах комитета по надзору палаты представителей США, с которым ознакомилось РИА Новости.





В архивах комитета по надзору палаты представителей США обнаружены материалы, свидетельствующие о финансовых отношениях между Джеффри Эпштейном и Дональдом Трампом. На одной из фотографий Эпштейн запечатлен с тремя людьми (лицо одного из них, предположительно девушки, скрыто черным квадратом), держа в руках чек на 22,5 тысячи долларов с подписью Трампа. Подпись под фотографией гласит:





«Джеффри демонстрирует ранние таланты с деньгами плюс женщинами! Продает Дональду Трампу полностью обесцененный актив за 22500 долларов… Хотя я и заключил сделку, я не получил никаких денег на девушку!».