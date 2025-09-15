Пилот из Мельбурна разбился с гигантским грузом кокаина под маркой Илона Маска
В бразильском городе Корурипе легкомоторный самолёт потерпел крушение на поле сахарного тростника. Спасательные службы и полиция прибыли на место происшествия для разбора завалов. Об этом пишет News.com.
При осмотре обломков сотрудники экстренных служб обнаружили необычный груз. Они нашли более 70 индивидуально упакованных пакетов. В этих пакетах находилось 180 килограммов кокаина и 291 килограмм марихуаны. На каждой упаковке красовался логотип американской компании SpaceX, которую основал миллиардер Илон Маск.
На борту воздушного судна во время инцидента находился только один человек — пилот. Спасатели констатировали его гибель. Правоохранительные органы уже установили личность погибшего.
Перевозчиком наркотиков оказался 46-летний мужчина из австралийского города Мельбурн. Самолёт, который потерпел крушение, имел регистрацию в Замбии. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.
