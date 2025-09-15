Пилот из Мельбурна разбился с гигантским грузом кокаина под маркой Илона Маска

15 сентября 2025, 13:50

В Бразилии разбился самолёт, перевозивший в пакетах SpaceX 180 кг кокаина

Фото: Istock/porpeller

В бразильском городе Корурипе легкомоторный самолёт потерпел крушение на поле сахарного тростника. Спасательные службы и полиция прибыли на место происшествия для разбора завалов. Об этом пишет News.com.