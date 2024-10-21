«Флаг КНДР» появился в районе взятого под контроль села в ДНР – фото

Фото: iStock/Derek Brumby
«Флаг КНДР» появился в районе освобождённого ВС РФ села Цукурино в ДНР. Соответствующую фотографию представил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что флаг поднят на терриконе около недавно взятого под контроль российскими военными Цукурино на Покровском направлении. Своими действиями бойцы ВС РФ «вызвали истерику у противника», – гласит подпись к фото.
На фотографии отчётливо виден российский триколор и знамя, сильно напоминающее государственный флаг Северной Кореи. Качество снимка не высокое, поэтому не представляется возможным точно определить, какая символика на нём изображена.
При этом военкор Александр Коц в своём Telegram-канале написал, что это действительно флаг Северной Кореи. По его словам, он был установлен российскими солдатами в качестве троллинга.
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На фотографии отчётливо виден российский триколор и знамя, сильно напоминающее государственный флаг Северной Кореи. Качество снимка не высокое, поэтому не представляется возможным точно определить, какая символика на нём изображена.
При этом военкор Александр Коц в своём Telegram-канале написал, что это действительно флаг Северной Кореи. По его словам, он был установлен российскими солдатами в качестве троллинга.
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Анастасия Чинкова