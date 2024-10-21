«Флаг КНДР» появился в районе взятого под контроль села в ДНР – фото

После атаки украинских дронов на заводе «Кремний Эл» в Брянске возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщили 21 октября на сайте предприятия. Один из крупнейших заводов микроэлектроники в России подвергся атаке БПЛА ночью 19 октября.