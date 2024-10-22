В Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР

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В Южной Корее местные власти рассматривают вариант отправки своих военных специалистов на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Newspim.
Южнокорейский персонал на Украине, в случае отправки, будет состоять из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника. Уточняется, что солдаты Южной Кореи могли бы принимать участие в допросах или помогать с переводом, если бойцы КНДР, которых якобы отправят в зону СВО, попадут в плен.
Согласно информации источника, военные специалисты Южной Кореи смогут предоставить Киеву ценные данные о тактике, доктрине северокорейских ВС, действиях подразделений, а также психологии и моральном духе военнослужащих.
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Екатерина Коршунова