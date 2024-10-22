КНДР опровергла отправку войск на Украину

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Представительство КНДР при ООН опровергло информацию об отправке северокорейских военных в зону конфликта на Украине. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Отмечается, что первый публичный ответ от представителей КНДР на подобные утверждения.
Представитель КНДР назвал эту информацию слухами во время заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, на котором обсуждаются вопросы разоружения и международной безопасности. Его слова стали ответом на заявления украинской делегации.
«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи, нацеленные на то, чтобы очернить образ КНДР и подорвать легитимные, дружественные отношения между двумя суверенными государствами», — приводят слова дипломата КНДР.Читайте также:
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