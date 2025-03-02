Илон Маск выступил за выход США из ООН и НАТО

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Американский миллиардер Илон Маск согласился с идеей о выходе США из ООН и НАТО. Этим предприниматель и глава ведомства по улучшению эффективности работы правительства Штатов поделился в соцсети X.
Один из пользователей предложил США выйти из международных организаций. Маск согласился с его мнением и прокомментировал пост словами:
Недавно республиканский сенатор Майк Ли сообщил, что инициатива о выходе США из ООН будет рассматриваться в Сенате. Согласно предложению, Штаты прекращают финансирование Организации Объединенных Наций и останавливают сотрудничество с любыми структурами, которые связаны с ООН. К тому же сотрудники организации, находящиеся в США, будут лишены финансовой поддержки и дипломатического иммунитета со стороны Вашингтона.
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«Я поддерживаю».
Недавно республиканский сенатор Майк Ли сообщил, что инициатива о выходе США из ООН будет рассматриваться в Сенате. Согласно предложению, Штаты прекращают финансирование Организации Объединенных Наций и останавливают сотрудничество с любыми структурами, которые связаны с ООН. К тому же сотрудники организации, находящиеся в США, будут лишены финансовой поддержки и дипломатического иммунитета со стороны Вашингтона.
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Иван Мусатов