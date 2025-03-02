Илон Маск выступил за выход США из ООН и НАТО

Три прибалтийские республики остались крайне недовольны тем фактом, что власти Соединённого Королевства не пригласили их лидеров в Лондон, где 2 марта пройдёт саммит, посвящённый Украине. Речь идёт, понятно, о Латвии, Литве и Эстонии.