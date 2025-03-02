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Илон Маск выступил за выход США из ООН и НАТО

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский миллиардер Илон Маск согласился с идеей о выходе США из ООН и НАТО. Этим предприниматель и глава ведомства по улучшению эффективности работы правительства Штатов поделился в соцсети X.
Один из пользователей предложил США выйти из международных организаций. Маск согласился с его мнением и прокомментировал пост словами:

«Я поддерживаю».

Недавно республиканский сенатор Майк Ли сообщил, что инициатива о выходе США из ООН будет рассматриваться в Сенате. Согласно предложению, Штаты прекращают финансирование Организации Объединенных Наций и останавливают сотрудничество с любыми структурами, которые связаны с ООН. К тому же сотрудники организации, находящиеся в США, будут лишены финансовой поддержки и дипломатического иммунитета со стороны Вашингтона.

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Трамп подписал указ о появлении в США государственного языка впервые за 250 лет
02 марта 2025, 05:16

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны, что случилось впервые за 249-летнюю эпоху с момента провозглашения независимости Штатов. Об этом рассказали в Белом доме.
Теперь в США появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Это произошло впервые за 249-летнюю историю, с момента провозглашения независимости Штатов. Уточняется, что данный указ направлен на достижение единства и общей американской культуры у американских граждан.

Благодаря этому правительственные учреждения и организации получили право выбирать, продолжать ли им оказывать услуги на других языках, кроме английского. Это касается тех субъектов, которые получают финансирование за счет федеральных средств.

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Компания Haltbakk Bunkers назвала конфликт Трампа и Зеленского дерьмом
02 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/ronniechua

Нефтяной гигант Haltbakk Bunkers назвал конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским дерьмом и отказался от поставок топлива американским войскам в Норвегии. Об этом сообщает Daily Express.
«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного в прямом эфире нынешним американским президентом и его вице-президентом. В результате мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты!» — говорится в заявлении компании, опубликованном изданием.

Это не первый случай, когда американская сторона столкнулась с негативной реакцией после конфликта Зеленского с Трампом. Вице-президент США Джей-Ди Вэнc, участвовавший в диалоге, не смог провести отдых в Вермонте. Его кортеж сопровождали проукраинские демонстранты, называвшие политика предателем.

Напомним, что 28 февраля прошла встреча Дональда Трампа и Джей-Ди Вэнcа с Владимиром Зеленским. В ходе нее между сторонами возникла перепалка, в конце которой представителей Украины выгнали из Белого дома. Последние рассчитывали на подписание договора по совместной добыче редкоземельных металлов, но американская сторона отказалась от заключения сделки.

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«А мы?»: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
Прибалтийские страны недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
01 марта 2025, 22:05

Фото: istockphoto/artJazz

Три прибалтийские республики остались крайне недовольны тем фактом, что власти Соединённого Королевства не пригласили их лидеров в Лондон, где 2 марта пройдёт саммит, посвящённый Украине. Речь идёт, понятно, о Латвии, Литве и Эстонии.
Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в европейских дипломатических кругах. По словам собеседника корреспондента, Москва «с большим интересом заметит», что главы указанных государств не получили приглашения принять участие во встрече в столице Великобритании.

«Все три балтийских государства являются одними из самых больших сторонников Украины по выделенным (на помощь Киеву - прим. ред.) процентам от ВВП и средствам... Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Как будто это еще один пакт, чтобы разделить Европу», — сказал источник на условиях анонимности.

Он также добавил, что и у России, и у литовцев вместе с латвийцами и эстонцами сложится полное впечатление, что руководство этих стран «продалось США».

В Лондоне соберётся около десятка лидеров европейских государств, чтобы обсудить ситуацию на Украине и возможные способы урегулирования конфликта, включая создание специального контингента международных сил. Туда же должен прибыть и Зеленский. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается поговорить по телефону с главами Литвы, Латвии и Эстонии. Собеседник телеканала недовольно заметил, что это слабая замена личному участию в саммите.

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ВС США ликвидировали высокопоставленного офицера, связанного с «Аль-Каидой»*
01 марта 2025, 20:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Вооружённые силы США объявили об уничтожении высокопоставленного офицера исламистской группировки «Хуррас ад-Дин», которая связана с международной террористической группировкой «Аль-Каида»*. Соответствующее видео представлено на странице американского оборонного ведомства в соцсети Х.
В публикации сказано, что 23 февраля силы Центрального командования США точным авиаударом по северо-западу Сирии уничтожили Мухаммеда Юсуфа Зию Талая, который состоял в исламистской группировке.

Опубликованные кадры, предположительно, были сняты с беспилотника. На них видно, как движущийся по дороге автомобиль поражается ударом, после чего в салоне начинается пожар.

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Глава турецкого МИД Фидан примет участие в переговорах по Украине в Лондоне
01 марта 2025, 18:30

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан представит свою страну на организуемой Лондоном встрече по Украине. Запланировано, что она состоится 2 марта.
Ожидается, что в столице Великобритании глава МИД Турции подтвердит готовность Анкары снова, как в 2022 году, принять у себя переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника в турецких дипломатических кругах.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан представит на встрече по Украине президента нашей страны. На мероприятии он намерен подчеркнуть, что Турция прилагает усилия по прекращению российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира», — сказал дипломат.

Также, по его словам, Фидан намерен акцентировать внимание всех заинтересованных сторон на том, что «обеспечение безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе» должно стать ключевой целью на весь переговорный период.

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