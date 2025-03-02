Компания Haltbakk Bunkers назвала конфликт Трампа и Зеленского дерьмом

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Нефтяной гигант Haltbakk Bunkers назвал конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским дерьмом и отказался от поставок топлива американским войскам в Норвегии. Об этом сообщает Daily Express.
«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного в прямом эфире нынешним американским президентом и его вице-президентом. В результате мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты!» — говорится в заявлении компании, опубликованном изданием.
Это не первый случай, когда американская сторона столкнулась с негативной реакцией после конфликта Зеленского с Трампом. Вице-президент США Джей-Ди Вэнc, участвовавший в диалоге, не смог провести отдых в Вермонте. Его кортеж сопровождали проукраинские демонстранты, называвшие политика предателем.
Напомним, что 28 февраля прошла встреча Дональда Трампа и Джей-Ди Вэнcа с Владимиром Зеленским. В ходе нее между сторонами возникла перепалка, в конце которой представителей Украины выгнали из Белого дома. Последние рассчитывали на подписание договора по совместной добыче редкоземельных металлов, но американская сторона отказалась от заключения сделки.
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Иван Мусатов